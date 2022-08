Wilson Lima sanciona lei que dá o nome de Thiago de Mello à Biblioteca Pública do Amazonas

Poeta amazonense morreu em janeiro deste ano e é referência para a literatura nacional

Tombada como Patrimônio Histórico e Artístico do Amazonas, a Biblioteca Pública do Estado passa a se chamar Biblioteca Pública do Estado do Amazonas Thiago de Mello, em homenagem ao poeta e escritor amazonense.

A Lei 5.983/2022 foi sancionada pelo governador Wilson Lima em julho deste ano. Um dos maiores expoentes da poesia brasileira e um dos nomes de maior relevo das artes no estado, Thiago de Melo morreu em janeiro deste ano, aos 95 anos.

Com obras traduzidas para mais de 30 idiomas, Thiago de Mello é membro da Academia Amazonense de Letras e recebeu o destaque de Personalidade Literária do Prêmio Jabuti, em 2018. O autor foi reconhecido pelo conjunto da obra, que é referência na literatura regional brasileira.

Atualmente, a Biblioteca Pública possui aproximadamente 300 mil volumes, entre livros, folhetos, revistas, jornais, CDs, DVDs, entre outros itens. Criada em 1871, é a maior e mais antiga biblioteca do Amazonas.

“Eu vejo a Biblioteca como a guardiã do conhecimento, nela estão inseridas todas as informações, tudo que é produzido de informação no estado, e aí essas informações têm que ser disseminadas entre a população, o conhecimento parado não tem valor, e aí a importância da Biblioteca é isso, reunir todas as informações do estado e a nível nacional também, e fazer com que essa informação chegue à população”, resumiu o diretor da Biblioteca, Sharles Costa.

A Biblioteca passa por reformas na estrutura predial realizadas pelo Governo do Estado. O local funciona de segunda a sexta-feira, em horário alternativo, das 9h às 15h. “Tão logo terminem essas manutenções, nós voltaremos ao horário normal, de segunda a sexta, das 8h às 17h. E a população tem acesso a todo tipo de informação. Toda informação guardada nas dependências da Biblioteca Pública é acessível a qualquer pessoa da nossa cidade. Para isso, basta fazer um cadastro na recepção com um documento de identidade e um comprovante de residência”, salientou Costa.