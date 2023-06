Wilson Lima entrega Bumbódromo reformado com novo mural “Brasil, futuro ancestral”

O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (26/06), a conclusão da reforma e manutenção preventiva anual do Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo. O espaço, como todos os anos, foi preparado para receber o 56º Festival Folclórico, que acontece de 30 de junho a 2 de julho deste ano. Além das melhorias, uma nova obra em mural foi inaugurada e as esculturas em alto relevo e letreiro de Parintins revitalizadas.

Com investimentos de R$ 3,2 milhões do Governo do Amazonas, a obra gerou cerca de 90 empregos diretos e indiretos. Os serviços foram coordenados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

“O governo do Estado fez um esforço muito grande para que a gente pudesse entregar essa estrutura. O Bumbódromo já está pequeno e é algo que o Governo começa a pensar. Já vou conversar com a minha secretaria de infraestrutura para fazer uma avaliação de como a gente consegue, de forma segura, ampliar o Bumbódromo para receber mais visitantes “, ressaltou Wilson Lima.

Além da reforma, o Bumbódromo ganhou uma nova obra que se soma a da dupla de artistas parintinenses Curumiz, Alziney Pereira e Kemerson Farias, que em 2022 assinaram o mural “Vitória da Cultura Popular”, que cobre a fachada do Bumbódromo. Intitulado “Brasil, futuro ancestral”, do artista Pito Silva, o novo mural está localizado na entrada do centro cultural. Nas laterais, destacam-se um curumim e uma cunhatã da etnia Sateré-Mawé, e no centro, um indígena idoso que representa a ancestralidade dos povos originários. Pito Silva contou como foi o processo de elaboração da obra de 97 metros.

“Meus trabalhos artísticos tem uma característica muito forte da cultura indígena. É uma cultura que eu me identifico, que eu me reconheço como parte disso e está no meu cotidiano. E para a construção desse mural, teve uma curadoria assinada pelo professor Diego Omar. Meus trabalhos se adequaram e eu fui convidado para fazer a composição da obra. Eu me sinto muito orgulhoso e honrado”, afirmou Pito.

A nova arte integra a explosão de cores e expressões artísticas do projeto Galeria Parintins Cidade Aberta, que deixou a cidade mais “instagramável”, a partir de uma parceria do Governo do Estado com a Coca Cola Brasil. O projeto teve início no ano passado com a pintura de 10 murais e ganhou ainda mais força nesta edição, com outros 11 novos espaços, que contam histórias e representam a rica identidade cultural e artística de Parintins.

“A galeria Cidade Aberta é onde vários artistas de Parintins, que não estão esse ano atuando diretamente com os bois Garantido e Caprichoso, estão podendo ter a oportunidade aí de ter trabalho nesse período do festival e também embelezando toda a cidade” destacou o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz.

Além do muralismo, a revitalização também chegou às esculturas em alto relevo em frente ao Bumbódromo e ao letreiro de Parintins. A curadoria é do historiador e antropólogo Diego Omar, que também é professor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Além de exaltar as expressões artísticas dos talentos locais, a Galeria Parintins Cidade Aberta quer despertar o interesse do público em utilizar as redes sociais como ferramenta de propagação da cultura local e das potencialidades do festival. Quem seguir o roteiro das artes e visitar os murais do projeto, pode utilizar as hashtags #parintinsinstagramavel e #galeriaparintins ao compartilhar.

Reforma

As obras contemplaram a revisão geral da arena, arquibancadas e no prédio anexo; pintura geral; revisão geral das instalações hidráulicas e elétricas; impermeabilização; recuperação das platibandas metálicas do hall de entrada; e reposição de calhas, rufo e forro, em PVC, dos corredores dos lados dos bumbás Caprichoso e Garantido.

A obra incluiu ainda a manutenção geral na cobertura dos camarotes laterais do Caprichoso e Garantido; manutenção geral das instalações de combate a incêndio e pânico e da sala dos fiscais dos bois; e reforma das salas multiuso, que durante o ano funcionam como salas de teatro, teoria musical, entre outros.

A reforma no Bumbódromo é feita anualmente para garantir a segurança da população, visto que o espaço é utilizado para diversos eventos e é necessário corrigir estruturas e itens danificados, como revisão de banheiros, aperto de estruturas metálicas, substituição de lâmpadas leds e refletores, recuperação de arquibancadas, manutenção de camarotes, entre outros itens.

A manutenção preventiva também acontece no gerador; na subestação; no sistema elétrico; no sistema de incêndio (extintores, detecção e alarme, luminárias, hidrantes e sinalização); instalação de barras antiesmagamento e corrimão lado Caprichoso e Garantido; e no sistema de impermeabilização.

Além dos itens que necessitam das intervenções anuais, foram realizados serviços de implantação de piso laminado no quinto e no sexto andares, visto que estavam avariados; além da realização de melhorias na área destinada a Pessoas com Deficiência (PcD).

Em 2022, o Governo do Amazonas fez um amplo investimento no Bumbódromo, com o recurso de R$ 5,4 milhões, com o objetivo de melhorar a infraestrutura do espaço, garantindo assim, o conforto e segurança de milhares de torcedores na arena.