Wanderley Andrade e Leninha Tsunamy serão atrações do CSU do Parque 10 na sexta-feira

Para promover integração entre os frequentadores e movimentar o espaço, os permissionários do Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10 promovem na próxima sexta-feira (1) um show com os artistas Wanderley Andrade e Leninha Tsunamy.

O evento acontecerá na Praça de Alimentação, a partir das 19h, e será gratuito.

“A ideia é promover a integração com shows variados para movimentar o espaço, visto que temos pessoas que frequentam o CSU, seja para praticar esportes ou saborear a culinária que temos”, explica Fabíola Araújo, proprietária da Tacacaria Parintins, que está no local há uma década.

Ela completa que a primeira edição, na última sexta-feira, teve o grupo “Ases do Pagode” e a recepção dos frequentadores do espaço foi excelente.

“Tivemos pagode com o Ases. Agora teremos dois artistas populares de brega, o Wanderley Andrade e a Leninha Tsunami, que são muito queridos. Pretendemos ainda levar boi-bumbá e até pop rock. A proposta é agradar todos os gostos e trazer alegria”, finalizou.

