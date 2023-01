A cantora amazonense Vanessa Auzier retorna ao carnaval de Manaus nesse sábado (7), no podium da Arena da Amazônia, às 23h do palco 2, na tradicional banda do DJ Evandro Jr. Eleita a rainha do Carnaval amazonense em 2019, a cantora cumpre agenda de shows na cidade e também semanalmente comanda o projeto “Quinta da Rainha”, realizado na Botecaria Manaus.

Vanessa começou a preparação para o Carnaval 2023 no segundo semestre do ano passado. Como única representante do Axé Music no evento de sábado, a cantora trará no repertório sucessos de pagodão bahiano, axé music e swuingueira. Ritmos fortes da Bahia que agitam o público nas noites de carnaval, além é claro do sucesso “Chama que ele gosta”, uma parceria entre Auzier e o cantor de pagode Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo.

“Estou muito ansiosa e muito feliz. A expectativa é a melhor possível. Costumo dizer que será o ponta pé inicial para a grande festa que é o Carnaval, minha grande paixão. O público pode esperar um show muito bacana com o resgate das melhores músicas de axé, swingueira e pagodão bahiano. O público também terá grandes surpresas. Quem for com certeza não vai se arrepender. Farei a minha melhor entrega nessa noite”, declarou Vanessa.

Auzier também vai comandar o carnaval em outras capitais brasileiras além de Manaus. Já está confirmada uma apresentação para a segunda-feira “gorda”, dia 20 de fevereiro, na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Vanessa deve terminar a agenda de compromissos do período carnavalesco em Março, com apresentações também já confirmadas nas cidades de São Paulo e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro . A agenda de shows da cantora está disponível no perfil oficial no Instagram (@vanessaauzier).

Ao vivo

Atualmente, Vanessa está dividida entre Manaus e Rio de Janeiro, cidade onde mora. Na capital amazonense, desde o dia 24 de novembro, Vanessa está à frente do projeto “Quinta da Rainha”, realizado toda quinta-feira, a partir das 17h até 2h30, na Botecaria Manaus, situada no complexo do Centro Cultural Povos da Amazônia, na avenida Silves, nº 2222, primeira etapa do bairro Distrito Industrial, na zona Sul da cidade.

No evento Auzier sobe ao palco para cantar ao vivo o melhor do sertanejo, pagode, axé e outros estilos musicais acompanhada de convidados. E para o futuro, a cantora planeja trazer atrações nacionais para o lugar. Segundo a cantora, esse projeto tem sido um divisor de águas na vida e uma experiência maravilhosa.

“Eu recebi esse convite do DJ Evandro Jr, a quem sou muito grata. É um trabalho desafiador e muito enriquecedor. Já que não estou apenas como artista, mas também acompanho todo o processo de produção com a minha equipe. E estou muito feliz com o resultado que estamos colhendo. A princípio o foco tem sido convidar artistas mulheres, mas em 2023 vamos convidar artistas homens. O plano também é trazer artistas nacionais paro esse palco”, revelou Auzier.

A Banda

Além de Vanessa Auzier, a banda do DJ Evandro Jr tem 13 atrações confirmadas que irão se dividir em dois palcos, montados no podium da Arena da Amazônia, situado na Avenida Constantino Nery, nº5001, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. A entrada para o evento é gratuita. Interessados em contratar a cantora para o período carnavalesco devem entrar em contato por meio do telefone da produção (92) 98237-3387.

*Com informações da assessoria