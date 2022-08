Últimos ingressos para a peça “Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2”

Para quem gosta de assistir uma boa peça teatral e dar muitas risadas, o espetáculo os “Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2”, está com os seus últimos ingressos disponíveis ao público, para o próximo sábado (27), no Teatro Manauara, às 19h.

“As pessoas com certeza vão se identificar com as histórias de Jonas e sua busca incansável pela mulher perfeita. A deusa vem no papel representando as mulheres e seus questionamentos. Tanto as mulheres quanto os homens se identificam com o enredo, pois todos nós já passamos por situações similares. E com a proposta sempre de formar casais na plateia, vamos ter uma interação com o público (segredo). Já formamos pelo menos vinte casais na nossa trajetória, esta é a nossa fórmula de sucesso, falar de amor de uma forma cômica e que as pessoas se identifiquem”, convida o ator e diretor do espetáculo, Carlos Simões.

Sobre o espetáculo

A comédia romântica ao longo de dez anos, já foi assistida por dois milhões de expectadores. Na sua primeira versão “Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo, o personagem Jonas, interpretado pelo ator Carlos Simões, entra em crise após ser abandonado no altar pela terceira vez e se desespera por constatar que é apenas usado sexualmente pelas moças independentes.

Em “Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2”, espetáculo que será apresentado ao público amazonense no próximo sábado (27), duas revelações mudam a vida de Jonas. Ele encontra Deus, personagem interpretado pela atriz Camila Santanioni, e descobre que, além de mulher, o Divino é cearense do jeito que sempre sonhou. É quando Deus propõe que Jonas passe a sentir tudo que as mulheres sentem para entender, enfim, a visão feminina sobre o universo masculino.

“Para quem não assistiu a primeira versão, não precisa se preocupar que dá para entender todo enredo da história, pois em diversos momentos fazemos um “flashback” com o público”, reforça Carlos Simões.

Com informações da assessoria