UEA e Cetam vão capacitar jovens para promover Polo Digital no AM, anuncia Ricardo Nicolau

O candidato e a sua vice, Cristiane Balieiro, propõem o desenvolvimento de startups visando as profissões do futuro.

O candidato ao governo do Amazonas pela Coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau 77, planeja unir educação, tecnologia e inovação para tirar do papel o Polo Digital do Amazonas, que terá como foco a capacitação dos jovens para as novas profissões que surgiram com o avanço tecnológico. O candidato anunciou a proposta em seu programa eleitoral, ao lado de sua candidata a vice, a professora Cristiane Balieiro (PSB).

Ricardo Nicolau propõe a criação dos projetos Inova-UEA, ligado à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e Inova-Cetam, vinculado ao Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, para a criação de startups de inovação aliado ao Amazonas Digital, um grande programa de governo para promover o acesso de todo o estado à internet com conexão de alta velocidade.

“Nossa proposta para educação é inovação. Com o Programa Amazonas Digital, vamos ter internet de qualidade na capital e no interior. Vamos conectar professores e alunos para tornar o ambiente da sala de aula mais atrativo e produtivo, acelerando o aprendizado da turma e recuperando o tempo perdido. Minha proposta é criar a Inova UEA e o Inova Cetam, com startups, incubadoras e cursos para preparar nossos jovens para as profissões do futuro. O Inova-UEA vai expandir sua área de atuação, com a criação de startups, incubadoras, cursos nas áreas de inovação e tecnologia. O Amazonas se transformará em um grande hub de tecnologia para abastecer a nova economia nacional e internacional”, ressaltou.

Com experiência em sala de aula, a professora Cristiane Balieiro afirma que os estudantes precisam receber apoio do governo do Estado para ingressarem no mercado digital.

“Eu vejo muito em sala de aula a necessidade de preparar os nossos estudantes para o mercado de trabalho da economia digital. Seja no acesso à universidade, seja para o empreendedorismo, gerando independência financeira para nossa juventude”, declarou.

Tecnologia na sala de aula

Ricardo Nicolau também destacou mais propostas para a educação pública, caso seja eleito governador do Amazonas nas eleições de outubro.

“Ainda na educação, meu compromisso e da minha vice, professora Cristiane Balieiro, é colocar as escolas no século 21 e trazer tecnologia para a sala de aula, como lousas digitais. Também vou aumentar o número de escolas de tempo integral e qualificar os estudantes para o mercado digital. As quadras dos colégios serão abertas nos fins de semana para as comunidades, promovendo o esporte e afastando os nossos jovens das drogas”, pontuou.

Ricardo Nicolau lidera a coligação ‘Nós, Povo’, que tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro. O grupo também possui mais de 60 candidatos que disputam os cargos de deputado estadual, deputado federal e senador da República.

Com informações da assessoria