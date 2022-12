Diplomação de Lula no TSE contará com a presença de 280 convidados

A cerimônia de diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB) acontece amanhã às 14h no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) , em Brasília.

A expectativa da chapa eleita é receber cerca de 280 convidados no evento. Entre as autoridades que confirmaram presença estão os ex-presidentes Dilma Rousseff (PT) e José Sarney (MDB).

Os ministros do TSE e do STF (Supremo Tribunal Federal), também marcarão presença, além deputados, senadores, governadores e parlamentares e futuros integrantes do governo Lula.

*Com iG