George Lins recebe diploma prometendo lutar pela saúde e por emprego e renda

Médico urologista, o Dr. George Augusto Monteiro Lins de Albuquerque, nascido em Manaus no dia 23 de dezembro de 1982, foi diplomado deputado estadual nesta segunda-feira (12), em solenidade realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM).

Filho do deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), George foi eleito com 44.520 votos obtidos nas urnas de 02 de outubro passado, dos quais pouco mais de 38 mil conquistados no interior do Estado, reduto histórico do seu pai, o popular Belão.

Especialista em cirurgia robótica e professor universitário, George se diz pronto para assumir o legado do pai, detentor de oito mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Além da saúde, ele afirma que a busca de novas alternativas econômicas para o Estado merecerá sua especial atenção a partir de janeiro de 2023 na Aleam. “Saúde e novas opções econômicas para o Amazonas, mirando emprego e renda, serão duas das minhas grandes bandeiras”, diz.

No evento de hoje no TJAM, além de George, foram diplomados mais 23 deputados estaduais eleitos, ou reeleitos, nas últimas eleições, juntamente com o governador Wilson Lima (União Brasil), seu vice, Tadeu de Souza (Avante), o senador Omar Aziz (PSD) e oito deputados federais, incluindo o tio de George, Átila Lins (PSD), reeleito para o seu nono mandato consecutivo na Câmara Federal.

O desembargador Jorge Lins, presidente do Tribunal Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), comandou a solenidade, prestigiada pelo prefeito David Almeida (Avante), pelo deputado estadual Belarmino Lins (PP), pai de George e irmão de Átila, e pela conselheira Yara Lins, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), dentre outras autoridades.

*Com assessoria