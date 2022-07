Trio Flow apresenta “Live Loop Session” com jazz e pop, amanhã no Manauara Shopping

O restaurante Expresso 73, no Manauara Shopping, será palco da apresentação musical do Trio Flow com releituras de clássicos do jazz e do pop, amanhã (21), das 19h30 às 22h.

A atração faz parte do projeto “Aqui Tem Jazz”, que é um circuito gastronômico promovido pelo Amazonas Green Jazz Festival, com bares e restaurantes da cidade oferecendo pratos temáticos e ainda pocket shows. A proposta é “aquecer” o público para o festival.

Nomeado “Live Loop Session”, o show faz referência à performance adotada pelo grupo. “À medida que tocamos, os loops sonoros vão sendo compostos. Assim, novas camadas musicais são criadas e dão a impressão de que vários instrumentistas estão no palco”, afirma Marcelo Figueiredo, responsável pelo piano e violão.

Com um toque groove, característica do jazz, o Flow trará uma imersão em releituras de clássicos da música, desde a ópera Carmen, de George Bizet, até as contemporâneas de Lady Gaga e Adele em arranjos modernos e que cativam o público.

Além de Marcelo, o grupo tem Aline Figueiredo nos vocais e contrabaixo acústico, e Messias Santos na bateria. “A realidade é que a música precisa conectar os gostos das pessoas. A nossa cultura regional é voltada para a música popular. Então, nós coletamos essas músicas e elaboramos um arranjo com swing, com a levada ou com a condução do groove. O resultado tem sido muito positivo”, afirma Marcelo.

Mais sobre o festival

O Amazonas Green Jazz Festival acontecerá a partir desta sexta-feira, dia 22 de julho, até o dia 30 de julho, com mais de 40 atrações nacionais e internacionais no Teatro Amazonas, localizado no Centro. A programação completa do evento está disponível no site: www.amazonasgreenjazzfestival.com.br.

O circuito gastronômico “Aqui tem Jazz” tem apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e o objetivo é estimular a economia local, unindo a boa música com a culinária regional amazonense. O Amazonas Green Jazz Festival tem patrocínio master do Instituto Cultura Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da da Embaixada dos Estados Unidos, e o hotel oficial é o Juma Ópera.

Com informações da assessoria