Titãs retorna aos palcos em 2023, com formação clássica em ‘Encontro’ para 10 shows

Venda de ingressos para os 10 shows começa amanhã (17)

Com Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Arnaldo Antunes, Sérgio Britto, Tony Bellotto e Paulo Miklos, o Titãs subirá ao palco para 10 shows que passarão por 10 cidades do Brasil nos meses de abril, maio e junho de 2023. A turnê começa em 28 de abril pelo Rio de Janeiro (Jeneusse Arena) e encerra em 17 de junho em São Paulo (Allianz Parque).

A pré-venda de ingressos para todas as datas começa amanhã (17), às 18h. As vendas gerais começam no dia 22 de novembro, ao meio-dia. Para garantir o ingresso na pré-venda, basta entrar no site oficial da turnê (www.titasencontro.com.br), fazer um cadastro e usar o código que chegará por email no site de compra (Eventim).

O guitarrista Marcelo Fromer (1961-2001), morto em um acidente, será homenageado com a participação da filha Alice Fromer. “É uma forma do Marcelo ainda estar mais presente. Ele vai estar junto com a filha o representando gloriosamente”, diz Tony Bellotto.

O repertório será marcado por sucessos da história da banda das fases com todos os integrantes. “Nossas músicas mais antigas envelheceram muito bem. Não são circunstanciais. Até porque falamos de questões que dificilmente são ou serão superadas, com muita propriedade. Fizemos músicas sobre questões sociais, de amor, de reflexões sobre a vida. Todas têm uma qualidade que permitiu que sobrevivessem ao tempo”, analisa Sérgio Britto.

“Nas poucas vezes em que reencontrei os Titãs nos palcos (na gravação do Acústico MTV, na turnê com Paralamas, na comemoração dos 30 anos) depois da minha saída, foi sempre uma emoção regada a muitas risadas, lembranças, histórias compartilhadas e afetos. Agora, com essa turnê de dez shows pelo Brasil, teremos a oportunidade de conviver um pouco mais com essa cumplicidade que não se extingue”, opina Arnaldo Antunes.

Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 380.

Com informações do Uol