‘Titanic’ retorna ao cinema com versões ‘tecno’ em comemoração aos 25 anos de lançamento

Clássico será exibido em versão 4K e 3D em fevereiro

Um dos maiores clássicos do cinema mundial irá retornar às salas de cinema a partir de fevereiro de 2023. ‘Titanic’, dirigido pelo vencedor do Oscar, James Cameron, será relançado 25 anos após sua estreia em 4K e com tecnologia 3D HDR, com alta taxa de quadros – o que garantirá uma excelente qualidade de tela.

O filme, que chegou aos cinemas em 1997, conquistou 11 estatuetas do Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, e na época se tornou a maior bilheteria da história do cinema. Hoje, o filme é a terceira maior bilheteria do mundo, atrás apenas de ‘Avatar’ (também de James Cameron) e de ‘Vingadores: Ultimato’.

‘Titanic’ marcou o cinema

O filme acompanha Jack (Leonardo DiCaprio), um jovem aventureiro que, em um jogo de cartas, ganha uma passagem para viajar no famoso e luxuoso transatlântico Titanic. Ao embarcar, ele conhece Rose (Kate Winslet), a jovem noiva de Caledon Hockley (Billy Zane), que está infeliz com o noivado.

Os dois acabam se envolvendo amorosamente, despertando a fúria de Caledon. O triângulo amoroso fica cada vez mais intenso, mas tudo muda quando um acidente acontece e a embarcação se choca com um iceberg, causando o que ninguém esperava: um naufrágio.

Elenco

‘Titanic’ contou com um elenco de peso para contar essa história. Entre os nomes estão Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Gloria Stuart, David Warner, Victor Garber e Bill Paxton. A produção ficou com Cameron e Jon Landau, com Rae Sanchini como produtora executiva.

Com informações do Canaltech