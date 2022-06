Teatro Amazonas volta a abrir aos domingos para visita turística guiada

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM) abriu novo horário de funcionamento do Teatro Amazonas, um dos maiores cartões-postais do Estado. Agora, o público também poderá visitar o patrimônio histórico aos domingos, das 9h às 13h. O novo horário passa a funcionar a partir de domingo (3).

O secretário Marcos Apolo Muniz, titular da SEC-AM, ressaltou que a ampliação do horário de funcionamento para visitas turísticas guiadas busca atender, principalmente, quem não tem tempo disponível para conhecer os espaços culturais nos dias úteis.

“Esse novo horário de funcionamento, aos domingos, vai beneficiar o nosso público, além de ser mais uma opção turística e movimentar o comércio no entorno”, afirmou.

A diretora do Teatro Amazonas, Sigrid Cetraro, informou que houve aumento das visitas turísticas à casa de espetáculos, tanto pelas companhias e agências de turismo como pelo público em geral.

“A ampliação do horário de funcionamento se dá pela necessidade de oportunizar, ainda mais, o setor turístico e os trabalhadores, ofertando mais um dia para que possam visitar o Teatro Amazonas, o que também é uma forma de gerar renda ao nosso estado”, declarou Sigrid Cetraro.

Funcionamento

O Teatro Amazonas abre de terça a domingo. De terça-feira a sábado, o espaço recebe visitas turísticas das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 13h.

A entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Amazonenses não pagam, mediante comprovação da naturalidade.

*Com assessoria