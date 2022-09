Teatro Amazonas recebe programação com concertos e espetáculos

O Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus, será palco de apresentações especiais, promovidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A partir de hoje (10) até a próxima sexta-feira (16), o teatro conta com uma agenda que inclui rock n’ roll, homenagem ao maestro Adelson Santos e o projeto Sarau no Hall.

A programação deste sábado (10) inicia às 20h com o espetáculo “Vamos Comprar um Poeta”, parte do Festival Altamente Recomendado à Infância (Festari). O musical infantojuvenil conta a história de uma família que recebe um poeta em casa. A apresentação também terá uma sessão no domingo (11/09), com horário diferenciado, às 19h.

A Orquestra de Câmara do Amazonas apresenta o espetáculo “OCA e Banda Bates – Tributo a Linkin Park”, na terça-feira (13), às 20h, com um show que pretende unir o erudito e nu-metal.

Já na quarta-feira (14), às 20h, o Teatro Amazonas recebe o espetáculo “Reencontros Sonoros – 60 anos de carreira do maestro Adelson Santos”. O concerto traz em pauta o reencontro de alguns artistas que tiveram contato com o maestro Adelson Santos durante suas performances dentro ou fora do maior cartão-postal do estado.

Na quinta-feira (15), a Amazonas Filarmônica apresenta o concerto “Música de Câmara”, com um repertório de clássicos de Dimitri Cervo. E, na sexta-feira (16), o Balé Folclórico do Amazonas realiza a apresentação do sarau “Catraieiros”, no hall de entrada do Teatro Amazonas, com duração de 30 minutos e entrada gratuita.