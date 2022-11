Teatro Amazonas recebe concerto de pianista francês e encontro de tenores, nesta semana

As apresentações celebram os corpos artísticos do Amazonas e contam com nomes da cena cultural nacional e internacional

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, promove uma série de atividades artísticas no Teatro Amazonas, de quinta-feira a domingo (10 a 13/11), com concertos para todos os gostos. Os espetáculos que celebram os corpos artísticos estaduais, recebem reforço nacional e internacional. Entre os artistas estão o pianista francês Jonathan Fournel e tenores como Lucas Melo (Recife), Roney Calazans (Brasília), Wilken Silveira (Pará) e Marcello Vannucci (São Paulo). Confira a agenda, desta semana, com eventos gratuitos e pagos.

Na quinta-feira (10), às 20h, o Teatro Amazonas abre as portas para o concerto “Vencedor do Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica”, com a Amazonas Filarmônica e participação do pianista francês Jonathan Fournel. O evento é gratuito e a entrada acontece por ordem de chegada.

Na sexta-feira (11), a Orquestra de Câmara do Amazonas se apresenta, às 20h, com o espetáculo “Solistas da Amazonas Filarmônica”. O concerto contará com obras de Sebastian Bach, Radamés Gnattali, Heitor Villa-Lobos, Claude Debussy e Claudio Santoro. A entrada acontece por ordem de chegada para o evento gratuito.

Para fechar a semana, o 11º Encontro de Tenores do Brasil acontece no palco do Teatro Amazonas, no sábado (12) e domingo (13), às 20h. A apresentação terá artistas do Amazonas, Pernambuco, Brasília, Pará e São Paulo. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas, ou pelo endereço eletrônico https://www.bilheteriadigital.com.

Confira a programação completa:

10 de novembro, quinta-feira

20h – Concerto “Vencedor do Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica”

Entrada gratuita, por ordem de chegada

11 de novembro, sexta-feira

20h – Espetáculo “Solistas da Amazonas Filarmônica”

Entrada gratuita, por ordem de chegada

12 de novembro, sábado

20h – “11º Encontro de Tenores do Brasil”

Ingressos à venda a partir de R$ 80,00 no site da Bilheteria Digital

13 de novembro, domingo

19h – “11º Encontro de Tenores do Brasil”

Ingressos à venda a partir de R$ 80,00 no site da Bilheteria Digital

