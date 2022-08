SouManaus Passo a Paço 2022 terá 70 chefs com o melhor da gastronomia regional

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) promoverá mais de 100 horas de programação cultural no maior festival de artes integradas do Norte do país, o #SouManaus Passo a Paço 2022, que acontecerá nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro no centro histórico da cidade.

O objetivo é garantir aos visitantes, experiências singulares quanto à programação cultural, além do que será apresentado pelos 70 profissionais locais e chefs renomados, no segmento da gastronomia.

“Será uma verdadeira explosão de sensações. Tudo que será proporcionado no festival #SouManaus Passo a Paço 2022 para a população de Manaus e para os turistas está sendo preparado com muito esmero. Vamos sim pulverizar o que Manaus tem de melhor nesse grande evento”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Nesta edição, a Prefeitura de Manaus traz a estrela gastronômica, Rodrigo Oliveira, chef dos restaurantes Mocotó, em São Paulo (SP), e Caboco, em Los Angeles (EUA), este último é competidor do “Iron Chef”, reality show de competição de culinária de alto nível, que teve a 1ª temporada lançada em junho, no streaming Netflix. Rodrigo vem para compartilhar experiências por meio de uma aula-show, destinada aos chefs profissionais, e também, aos cozinheiros e cozinheiras de feiras e mercados, no dia 3/9, pela manhã e à tarde, no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM).

Pratos que enaltecem e que são característicos da região amazônica ganharão destaque ao longo do festival. A ideia é que itens como o tucumã, o camu-camu, a banana pacovã, a pupunha, a farinha de Uarini e até o tucupi, ganhem um novo protagonismo na culinária.

Com informações da Manauscult