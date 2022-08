Shopping Manaus ViaNorte realiza o projeto “Música na Praça” com shows gratuitos

O projeto “Música na Praça”, uma programação musical e gratuita em homenagem ao mês dos pais promovida pelo Shopping Manaus ViaNorte, segue hoje (6) com a apresentação do cantor e tecladista, Carlos Bala, com pé de serra, sertanejo e xote. Amanhã (7), a cantora Anny Coelho agita o centro de compras com seu violão e uma mistura de ritmos. As apresentações acontecem das 19h às 20h30.

“Esta é uma agenda de shows com muita qualidade. Assim, nossos clientes e colaboradores podem conversar e se divertir na Praça de Alimentação, enquanto escutam gratuitamente os talentos regionais”, frisou a gerente de marketing do centro de compras, Natália Zerbini.

A segunda rodada de shows acontecerá no próximo fim de semana, nos dias 12, 13 e 14 de agosto, quando os visitantes apreciarão os trabalhos dos artistas Márcio Melo, Ray e Fabiano Maia, respectivamente.

O Manaus ViaNorte funciona das 9h às 22h, de segunda-feira a sábado. Aos domingos, a Praça de Alimentação e as lojas âncoras iniciam as atividades a partir das 12h, enquanto as demais vendas e quiosques abrem as portas às 14h, com horário de encerramento geral às 21h.

