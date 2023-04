Seminário Municipal de Cultura será um ‘grande encontro de ideias’, diz Tenório Telles

Em entrevista ao Portal da Floresta, o presidente do Concultura fala da expectativa do encontro entre artistas, escritores e fazedores de cultura de Manaus e representantes do Minc no seminário promovido pela Prefeitura

A próxima semana será marcada por debates intensos sobre a arte, os artistas e o fazer cultural de Manaus no 1o. Seminário Municipal de Cultura. O tema “O Futuro das Políticas Culturais numa Cidade de Matriz Plural”, não poderia ser mais oportuno e contará com a contribuição de nomes conhecidos do cenário artístico e literário da região que nos dias 27 e 28 de abril têm encontro marcado no Palacete Provincial. O seminário é uma realização da Prefeitura de Manaus, por intermédio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

“Trata-se de um grande encontro”, define o presidente do Concultura, Tenório Telles, um dos maiores apoiadores da proposição dos conselheiros ansiosos por ouvir o que os artistas e escritores de Manaus pensam e esperam de políticas públicas para alavancar ainda mais o setor que na opinião de Tenório registrou avanços espetaculares nos últimos dois anos, “principalmente pela valorização de quem faz cultura, de fato, na cidade”

“O Seminário surge da necessidade de promover diálogos entre a sociedade, os segmentos artísticos e culturais e o poder público para fortalecer as políticas públicas culturais do município de Manaus, conforme as perspectivas definidas no Plano Municipal de Cultura que já está em construção”, defende Tenório Telles.

Os delegados que participarão do Seminário serão indicados pelos segmentos culturais, que terão direito a 15 representantes, que tomarão parte nas discussões e retornarão com os resultados para os seus segmentos.

O Conselheiro de Teatro e Circo, Francis Madson avalia que o Seminário de Cultura do Município abre oficialmente um espaço para refletir a gestão da cultura do município, atrelado às dimensões como a gestão cultural, a produção simbólica das culturas do Amazonas, a Economia, o desenvolvimento cultural e a sustentabilidade. “A partir dessas dimensões, o Seminário foi pensado para ser um espaço de troca de perspectivas, trazendo questões e formas de fazer em relação a gestão cultural de forma pública ou independente, produção, criação, circulação, memória, representatividade e etc”. Ele destaca que além dos convidados ilustres de Manaus, se fará presente, abrindo os trabalhos, representantes do MinC, “com intuito de compartilhar conosco os movimentos que estão acontecendo a nível Federal em relação a Cultura, afirma Madson.

O Ministério da Cultura participará do Seminário Municipal de Cultura por meio da presença de sua cúpula de gestão cultural, com a participação de Roberta Cristina Martins – Secretária dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura; Micaela da Costa Zeferino – Coordenadora Geral do Sistema Nacional de Cultura; Lindivaldo Oliveira Leite Junior – Diretor do Sistema Nacional de Cultura do Ministério Da Cultura; Xaui Peixoto Torres Azevedo – Coordenador Geral dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura.

Além dos representantes do Minc, o Seminário terá a presença de gestores culturais e intelectuais, como o poeta João de Jesus Paes Loureiro e o sociólogo Renan Freitas Pinto.

Para o conselheiro do segmento de Dança, Ricardo Moldes, “O Concultura tem uma enorme satisfação de estar realizando um dos instrumentos mais eficazes de promoção de políticas públicas. A estrutura do Seminário tem conexão com os eixos do Plano Municipal de Cultura, com cada temática que será debatida no evento. É uma oportunidade única de falarmos de toda instrumentalização e de todo processo da cadeia produtiva, nas capacitações, produções e atividades de fomento”.

Para se inscrever basta acessar o site do Concultura no endereço https://concultura.manaus.am.gov.br/

Por Márcia Costa Rosa com informações do Concultura