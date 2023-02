‘Semana do Cinema’ na Cinépolis do Shopping Ponta Negra tem exibição de Titanic e Avatar

A rede Cinépolis no Shopping Ponta Negra participa até terça-feira (14), de mais uma edição da campanha “Semana do Cinema”. Nesse período, os amantes de filmes vão poder comprar ingressos ao preço de R$ 10, além de combos com pipoca e bebida com valores especiais.

A campanha, idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), conta com o apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex). O objetivo da iniciativa é celebrar a magia da experiência cinematográfica nas telonas.

Durante o período, os ingressos para as salas tradicionais 2D e 3D da Cinépolis do Shopping Ponta Negra terão preço único no valor de R$ 10,00 e o combo com uma pipoca média salgada e duas bebidas terá preço especial de R$ 29,90.

Entre os filmes em cartaz estão “Gato de Botas 2: Último Pedido”, “Avatar: O caminho da água”, “Babilônia”, “O pior vizinho do mundo”, “Titanic”, entre outros. Para conferir a programação completa, basta acessar o site https://www.cinepolis.com.br.

Com informações da assessoria