Reuniões setoriais sobre a Lei Paulo Gustavo começam na quarta-feira, alerta Prefeitura

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), via Conselho Municipal de Cultura (Concultura), vai dar início à segunda rodada das reuniões setoriais dos segmentos artísticos para tratar da Lei Paulo Gustavo, de quarta-feira (22) até a próxima segunda-feira (27), com oitivas para colher subsídios dos artistas, produtores, trabalhadores da cultura que serão avaliadas para compor o plano de trabalho e a versão local do decreto municipal que vai regular a Lei Paulo Gustavo em Manaus.

O cronograma de oitivas segue a ordem: Música, 22/3, às 18h; Artes Visuais, 23/3, às 14h; Audiovisual, 23/3, às 18h; Dança, 24/3, às 14h; Cultura Popular, 24/3, às 18h, Cultura Étnica, 27/3, às 14h; e Literatura, 27/3, às 18h.

Os eventos ocorrerão na sede do Concultura, no Palácio Rio Branco, na Praça Dom Pedro II, Centro. Somente a reunião do segmento Teatro e Circo será realizada no dia 25/3, às 16h30, no Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, nº 901, Centro.

A primeira rodada de oitivas aconteceu de 22/11 a 6/12 do ano passado, com as reuniões setoriais realizadas também na sede do Concultura.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, ressaltou o esforço da Prefeitura de Manaus em ouvir a classe artística e da importância da participação dos artistas de todos os segmentos. “A gestão do prefeito David Almeida, desde o ano passado, trabalha para organizar o processo de implementação da Lei Paulo Gustavo. Em 2022, o Concultura realizou a primeira rodada de consulta pública junto aos segmentos artísticos e, agora, retoma as discussões com novas oitivas para atualizar o debate e colher novas propostas e sugestões para a efetivação da Lei. É uma oportunidade para os artistas, para que possam contribuir com os debates”, ressaltou, acrescentando que o Concultura providenciou a participação da reunião presencial em sua sede no Centro, com muitas sugestões colhidas na primeira rodada de consulta pública, que agora serão ampliadas com a realização das novas oitivas.

Com informações do Concultura