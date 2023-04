Sandy e Fabio Porchat serão par romântico em filme que traz ‘Evidências’ na trilha sonora

Empolgado, o ator revelou a novidade nas redes sociais e até recebeu um comentário de sua ex-esposa, Nataly Mega

Fabio Porchat usou suas redes sociais ontem (6), para anunciar a realização de um projeto para lá de especial. Com seu humor de sempre, o ator foi revelando, aos poucos, mais detalhes sobre o novo filme que já está em produção.

“Uma comédia romântica. Até aí acho que ainda não chamei muito a sua atenção. E se eu te dissesse que o filme tem como pano de fundo a música Evidências? Já tá mais atento, né? E se em cima disso eu usasse um super trunfo? Meu par romântico é a filha do hômi: Sandy! Toma sociedade! Cinema brasileiro, tamo chegando! Esse filme vai ser DEMAIS! Só quero ouvir você dizer que sim! #EvidenciasDoAmor”, escreveu Porchat, empolgado

Entre os inúmeros comentários de fãs animados com a notícia, também estão os de amigos famosos do humorista, que vibraram com a surpresa. “Meu Deus”, reagiu Maisa. “Preciso assistir”, disse Giulia Be. “Tudo!”, respondeu Fe Paes Leme. Nataly Mega, ex-mulher de Fabio Porchat, vibrou com o anúncio de filme do ator com Sandy.

Com direção de Pedro Antonio Paes, “Evidências do Amor” gira em torno dos encontros e desencontros de um casal. E, como já adiantado por Porchat, traz a clássica canção de Chitãozinho e Xororó, tio e pai de Sandy, como trilha sonora dos protagonistas.

O longa, que estreia em 2024 nos cinemas, também marca o retorno de Sandy às telonas. Seu último papel foi no suspense “Quando Eu Era Vivo”, em 2014, que também contou com Antonio Fagundes no elenco.

Com informações do gshow