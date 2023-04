Sábado de Aleluia terá apresentação de “Missa Festiva” no Teatro Amazonas

A clássica composição de John Leavitt, “Missa Festiva”, será tema do sarau comemorativo de Páscoa, do Teatro Amazonas. Glória e Agnus Dei são algumas das peças que serão apresentadas pelo Grupo Vocal do Coral dos Corpos Artísticos Amazonas, neste sábado (08), às 16h. A entrada é gratuita.

A “Missa” combina o lirismo melódico com contraponto, além de um brilhante acompanhamento melódico. De acordo com o maestro Rodrigo do Amaral, apesar da composição não ter sido criada com intuito religioso, o texto bem se encaixa em uma celebração de páscoa. “A obra é belíssima, o público vai gostar bastante”, afirma o maestro.

A “Missa Festiva” foi criação de uma peça de festival para o Simpósio Internacional de Corais em Kansas City (EUA). Embora a obra não tenha o propósito de ser uma missa litúrgica, ela utiliza os textos em latim, que se consagraram no canto coral através dos séculos.

Na composição consta uma seleção de 5 peças. Inicia-se com um melódico “Kyrie”, seguido de um energético “Glória” e, posteriormente, o “Credo”, diferente das outras 4 peças, o “Credo” tem uma escrita que nos remete aos monges, com tranquilidade e meditação, em seguida retoma a energia com “Sanctus”, e encerra da mesma forma que iniciou bem melódico, com o texto “Agnus Dei”.

A apresentação faz parte da programação de Páscoa do Governo do Amazonas, realizada por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Segundo o secretário em exercício, Cândido Jeremias, esta é mais uma opção de lazer para a família e aproximação da população à música lírica. O sarau tem duração de 20 minutos, mas as atividades se estendem para o Largo São Sebastião, com muitas brincadeiras e diversão para a criançada.

