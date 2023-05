Roberto de Carvalho publica foto nas redes em homenagem a Rita Lee: ‘Saudade dilacerante’

O músico Roberto de Carvalho, companheiro de Rita Lee, fez um post na noite de ontem (11), em homenagem à cantora e compositora. Com uma foto de Rita, ele escreveu: “Saudade dilacerante, meu amor”.

Roberto de Carvalho, já tinha publicado ontem, um vídeo com registros dos fãs da cantora cantando “Chega mais” do lado de fora do Planetário do Ibirapuera, em São Paulo, onde o corpo de Rita Lee foi velado durante a quarta-feira (10).

Os dois viveram um romance que durou exatos 46 anos. Com Roberto, a rainha do rock brasileiro formou uma das mais longas parcerias musicais e amorosas da música brasileira. Juntos, eles tiveram três filhos: Beto, de 46 anos; João Lee, de 44; e Antônio, de 42.

O responsável por esta união foi o cantor Ney Matogrosso. Foi por intermédio dele que Rita conheceu Roberto, em 1976. Carvalho era guitarrista de Ney e a jovem, que já havia sido da banda Mutantes, fazia parte da Tutti Frutti. Um dia, após um show de Ney, ela resolveu chamá-lo para jantar. “O gato, além de lindo, cheiroso e excelente guitarrista, também se mostrava exímio pianista. Amor à primeira tecla. Humm”, escreveu Rita em sua autobiografia, lançada pela Globo Livros.

Em 1977, Rita engravidou de Beto Lee e, durante a gestação, foi presa por porte de maconha. À época, o Brasil enfrentava a ditadura militar e o comportamento libertário da artista era entendido como subversão. “Quer coisa mais rock and roll do que ser preso antes de nascer?”, disse Beto ao GLOBO em abril de 2022. João nasceu em 1979. Dois anos depois, em 1981, veio Antônio.

Roberto chegou a fazer parte da banda Tutti Frutti. No entanto, em 1978, depois do terceiro disco, “Babilônia”, a banda terminou, e o casal seguiu uma espécie de carreira a dois. Eles começaram a fazer shows em dupla e compuseram em parceria clássicos inesquecíveis do repertório dela, como “Lança-perfume”, “Doce vampiro”, “Baila comigo”, “Nem luxo nem lixo” e muitos outros”.

Ao todo, os dois lançaram juntos cinco álbuns: Rita Lee e Roberto de Carvalho (1982), Bombom (1983), Rita e Roberto (1985), Flerte Fatal (1987) e Rita Lee & Roberto de Carvalho “Perto do Fogo” (1990). Com duas décadas de união, Rita e Roberto resolveram formalizar o casamento civil em dezembro de 1996, e ela passou a adotar o sobrenome do marido. Virou Rita Lee Jones de Carvalho.

Com informações de O Globo