Rita Lee vai para topo dos mais vendidos da Amazon com pré-venda de autobiografia

A cantora e compositora brasileira Rita Lee está fazendo sucesso de novo, agora com a pré-venda de seu novo livro “Outra Autobiografia”, lançado pela editora Globo Livros. O livro chegou ao primeiro lugar na lista dos mais vendidos do site da Amazon em apenas 24 horas.

Na autobiografia, a sempre bem-humorada artista define que teve uma “vidinha besta”. A obra traz relatos inéditos da vida de Rita, desde a infância até os dias atuais, passando pela trajetória na música e as lutas pessoais, como a batalha que travou contra a dependência química.

O livro está entre os mais vendidos, dias depois de Rita Lee, de 75 anos, ter tido alta do hospital, no último dia 5, onde ficou para revisão do tratamento de combate ao câncer.

Outra biografia

“Outra Autobiografia” é o terceiro livro de Rita Lee, que já publicou as obras “Rita Lee – Uma Autobiografia” e “Dropz”. O livro conta com 352 páginas e está disponível em formato impresso e digital.

No livro, a artista narra a descoberta do câncer de pulmão e o tratamento. Ela começa o texto assim:

“Quando decidi escrever Rita Lee: Uma autobiografia (2016), o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona Rita Lee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta”.

Em entrevista para a revista Rolling Stone Brasil, a cantora afirmou que o novo livro não é uma continuação da primeira autobiografia dela, mas, sim, uma nova história.

“Esse livro é um pouco diferente porque a outra [autobiografia] foi muito centrada no meu início de carreira, nos Mutantes, e esse já vem até hoje, tem um pouquinho mais de luta e de vitória também. É uma outra história, não é uma continuação”, explicou Rita Lee.

Com o lançamento de “Outra Autobiografia”, a cantora tem conquistado ainda mais fãs e se consolidado como uma das maiores artistas do Brasil. O livro já figura entre os mais vendidos da lista da Amazon e promete ser um grande sucesso de público.

Referência na música brasileira

Com mais de 50 anos de carreira, Rita Lee é considerada uma das maiores artistas da música brasileira. Ela iniciou a carreira nos anos 60 como vocalista da banda Os Mutantes e depois seguiu em carreira solo, lançando diversos sucessos como “Ovelha Negra”, “Banho de Espuma” e “Mania de Você”.

A artista também é conhecida pelas posições políticas e ativismo em causas sociais. Em 2013, ela se envolveu em uma polêmica ao afirmar que havia fumado maconha em um show em Brasília, o que levou a uma investigação da Polícia Civil.

Com o sucesso da pré-venda de “Outra Autobiografia”, Rita Lee mostra mais uma vez o talento que tem como artista e escritora, conquistando o público brasileiro e mostrando que a trajetória dela ainda tem muito a ser contado.

A versão impressa do novo livro custa, em média, R$ 64,90, enquanto a digital, R$ 44,90.

Com informações do Só Notícia Boa