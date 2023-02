Rita Lee é hospitalizada em São Paulo; família ainda não divulgou detalhes sobre a causa

A cantora Rita Lee, de 75 anos, foi internada na madrugada de hoje (24), no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O estado de saúde da artista é delicado. A cantora foi diagnosticada com um câncer de pulmão em 2021.

No início do mês o marido da cantora, o guitarrista Roberto de Carvalho, postou uma fotografia que mostrava a cantora com os cabelos curtos em decorrência da quimioterapia.

No Instagram, Roberto confirmou a internação. “Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início”, escreveu.

A última postagem de Rita Lee nas redes sociais ocorreu durante o Carnaval, quando a cantora publicou uma foto das unhas pintadas. “Em clima de folia”, ela escreveu na legenda.

Com informações da Veja