Atriz ‘dispensa’ cantada de Neymar em festinha e internautas comemoram nas redes sociais

Internautas foram até o perfil de Nathalia Morais parabenizá-la pelo fora no atleta

Neymar teve seu nome mais uma vez envolvido em polêmicas. O jogador teria dado uma festa em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, no último domingo, 26. Na ocasião, o atleta teria tomado um toco da atriz Nathalia Morais, que era uma das convidadas no local.

A moça, de 22 anos, é influenciadora e atriz, e atuou em papéis nas séries “Arcanjo Renegado” e “Veronika”, do Globoplay. Ela interpretou as personagens Anita e Brenda, respectivamente.

Em seu Instagram, a jovem acumula mais de 100 mil seguidores. Por lá, costuma compartilhar momentos de passeio em praias do Rio e em Angra dos Reis. Em alguns stories e vídeos que ela publicou recentemente na região, o teto de uma área externa da casa chamou atenção por ser bem parecido com o da mansão do jogador.

Neymar teria dado uma festinha particular para cerca de 35 convidados. Ele está passando um tempo em Mangaratiba enquanto se recupera de uma cirurgia no joelho. O jogador do Al-Hilal estaria tranquilo na festa, sem dar muita atenção para as moças presentes, mas investindo em apenas uma única mulher. O craque teria tentado ficar com Nathalia durante a festa, mas a atriz não teria curtido as investidas, deixando o jogador irritado. “Desisto de você, tá me fazendo de otário”, disse o jogador, segundo a jornalista Fábia Oliveira.

Logo que os rumores do fora no jogador ganharam as redes sociais, internautas invadiram as últimas publicações da moça no Instagram apoiando a atitude:

“Toda vez que uma mulher dá um toco no Neymar, uma fada renasce”, “Diva, deu o toco no Neymar. ameei”, “A dona do jogo tem nome NATHALIA”, “Craque da jogada! (…) Máximo respeito!”, foram alguns dos comentários na foto de Nathalia.

Mas Neymar não ficou quieto. Ele respondeu a um perfil no Instagram, que compartilhou a notícia e desmentiu a história: “Parem de inventar história…pqp”, escreveu o jogador.

Com informações do Extra