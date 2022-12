‘Quadrinhos no Largo’ terá HQs amazonenses lançadas no badalado CCXP22, em SP

Em sua Quarta edição, a feira de HQs autorais Quadrinhos no Largo, trará obras inéditas para o público em geral no Largo São Sebastião, entre os dias 16 e 18 de dezembro, nas proximidades da Banca do Largo.

Segundo um dos organizadores, Raphael Russo do estúdio Black Eye, para esta edição, duas HQs amazonenses que foram lançadas na Comic Con Experience 2022, a CCXP22, ocorrida no início deste mês em São Paulo, estarão disponíveis para a venda. “Esse ano vamos contar com a HQ Sam & Oscar do Ademar Vieira e Maramunhã do Evaldo Vasconcelos, com a Ray Cardoso e Malu Menezes. As duas foram lançadas na CCXP22, maior evento do segmento da América Latina e estarão disponíveis para o público de Manaus”, contou Russo.

“Sam & Oscar e o (Gato Edgar)” conta a história de um rapaz solitário que enche seus dias de alegria e muitas travessuras ao adotar um cachorro e um gato. Já, Maramunhã é uma adaptação de “Batracomiomaquia” de Homero, que recontava a Guerra de Troia substituindo os soldados por animais. Maramunhã, significa “guerra” na língua Nheengatu, e traz o conto grego para a Amazônia, substituindo os sapos e ratos da história original por jabutis e quatipurus.

A feira ocorrerá entre às 18h e 20h, com a participação de diversos estúdios de quadrinhos, artistas e amantes da nona arte. Além das HQs, haverá também a venda de livros regionais, camisas estilizadas, comics norte-americanos, mangás, dentre outros.

O evento é idealizado pelo Black Eye Estúdio desde 2018, visando fortalecer o cenário local de quadrinhos, e conta com o apoio da Banca do Largo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Amazonas.

O que é: “4° Quadrinhos no Largo”

Local: Largo de São Sebastião, nas proximidades da Banca do Largo, Centro

Data: de 16 a 18 de dezembro

Horário: das 18h às 20h

Com informações da assessoria