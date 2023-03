Promoção de ingressos a R$ 12 no cinema do Shopping ViaNorte segue até amanhã

Para celebrar a Semana do Consumidor, a rede de cinema Cine Araújo, localizada no Shopping Manaus ViaNorte está promovendo uma promoção especial com ingressos ao valor de R$ 12, até amanhã (21). A ação é válida para todas as sessões em cartaz, exceto para o filme Shazam.

Além do desconto nos ingressos, os cinéfilos também podem aproveitar a promoção do combo da pipoca média e dois refrigerantes de 600ml pelo valor de R$ 29.

As sessões no Cine Araújo começam a partir das 14h40 e os filmes em exibição são: Ameaça Pré-Histórica, Creed III, Homem Formiga: Vespa Quantumania e Pânico VI.

“Oferecer entretenimento com valores acessíveis nos ingressos é um dos nossos principais objetivos. Por isso, constantemente, estamos promovendo ações para o nosso público. Essa é uma boa oportunidade para quem quer curtir o fim de semana conferindo as novidades do cinema nacional e mundial. Tem opções para todas as idades”, declarou o gerente do cinema Paulo Rangel.

Com informações da assessoria