Encontro de Profissionais da Cultura e Arte Cristã acontece no próximo dia 31

O “Movimento por Cristo” promoverá o evento gratuitamente para artistas e produtores

Com duas atividades, o “Primeiro Encontro dos Profissionais da Cultura e Arte Cristã” acontecerá no próximo dia 31 (terça-feira), das 14h às 19h, no shopping Cidade Leste, localizado na avenida Autaz Mirim, 282, Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

“Nossa missão é aproximar os profissionais cristãos de diversos segmentos da cultura e da economia criativa, incluindo gestores, produtores musicais, produtores de eventos, músicos, cantores, bailarinos, atores, compositores e outros que tenham interesse de dialogar sobre as políticas públicas do setor cultural”, disse a presidente do “Movimento por Cristo” e mediadora do evento, a cantora Jôci Carvalho.

O encontro visa o debate sobre a participação de artistas em espaços culturais, políticas públicas e leis de incentivo e desmistificar a segregação de música cristã das demais, como meio de censurar o direcionamento de editais abertos para todas as categorias do fazer arte. O público poderá fazer a inscrição gratuitamente por meio do link https://bit.ly/inscricaoartecrista

Nesta edição, participarão do encontro o cantor, compositor e vice-presidente do “Movimento por Cristo”, Carlinhos Templos, o produtor musical e artístico, Omar Guedes, e o conselheiro Estadual de Cultura (música), o cantor lírico Everaldo Barbosa.

Programação:

14h às 16h – I Encontro dos Profissionais da Cultura e Arte Cristã (auditório do shopping);

17h às 19h – I Mostra Cultural de Arte Cristã com diversos artistas (piso L1).

A iniciativa tem produção do Grupo Pactum, apoio cultural do Shopping Cidade Leste, do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC) e do Fórum Setorial de Música.

Movimento por Cristo

Idealizado em 2021 pela cantora e gestora cultural Jôci Carvalho que percebeu que o segmento gospel era rejeitado dentro dos editais culturais pelo poder público: “interpretar que a arte cristã ou gospel em eventos públicos como sendo de cunho religioso”, assim deixando vários profissionais do segmento desassistidos com a ausência de projeto de fomento tanto na capital quanto no interior foi criado o “Movimento por Cristo”.

Reunindo artistas e embasados no artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso IX, que versa “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”, formou-se uma comissão de artistas, constituída por: Carlinhos Templos, Omar Guedes, Tonny Salles, Nelson Vity, Ray Vogt, Cláudia Silva, Carlos Gonçalves, Leonardo Oliveira, Natan Maciel e Monize Jardim.

Juntos participaram de reuniões com a Manauscult, Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC), o Fórum Setorial de Música, parlamentares da Câmara Municipal de Manaus e da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, além de passarem por capacitação, que lhes permitissem hoje ter credibilidade e seriedade com o trabalho a ser desenvolvido com a classe.

Devido a questões burocráticas, foi instituída a Associação Amazonense dos Profissionais da Cultura e Arte Cristã, que hoje é conhecida popularmente como “Movimento por Cristo”.

Serviço:

O que é: Primeiro Encontro dos Profissionais da Cultura e Arte Cristã

Quando: 31 de janeiro (terça-feira)

Horário: 14h às 19h

Onde: Shopping Cidade Leste

Endereço: Avenida Autaz Mirim, 282, Tancredo Neves, zona Leste de Manaus

Inscrições: https://bit.ly/inscricaoartecrista

Entrada Franca

Para saber mais: (92) 99121-3596 / 99166-4388

Instagram: @movimentoporcristo

Com informações da assessoria