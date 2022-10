Prefeitura realiza visita técnica no sambódromo, onde acontecerá o Boi Manaus 2022

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e a Fundação Municipal de Cultura Turismo e Eventos (Manauscult), realizaram a primeira visita técnica ao Centro de Convenções, o sambódromo, na noite de hoje (6), visando à preparação do local para o Boi Manaus 2022, que irá celebrar o aniversário de 353 anos da capital amazonense.

A visita reuniu os principais serviços da prefeitura que integram o Comitê de Grandes Eventos. Monitoramento, segurança, iluminação e limpeza foram algumas das pautas discutidas durante a avaliação.

Para Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult, a expectativa para o retorno do Boi Manaus é alta e positiva e vai resgatar a história do evento.

“Essa edição é uma história de se voltar ao passado. A pedido dos artistas de toadas, nós teremos uma versão em trios elétricos. São três trios e cada um deles homenageando Arlindo Jr, Klinger Araújo e Zezinho Correa”, conta Oliveira.

Para que o evento que promete ser o maior de todos os tempos aconteça, câmeras de monitoramento acompanharão todo o espaço e entorno, garantindo não só a segurança de quem vai curtir a festa, mas também a manutenção dos serviços, como trânsito, transporte e saúde com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Sandro Diz, superintendente do CCC, informa que o padrão do #SouManaus será mantido.

“Como sempre o CCC que é o Centro de Cooperação da Cidade, junto com todas as secretarias envolvidas no evento, trabalhará de forma ordeira e coordenada para que esse evento seja tão bom ou até melhor do que foi o #SouManaus”, garante.

O evento marca o aniversário de Manaus e já faz parte do calendário cultural da cidade.

“Depois do grande sucesso que foi o evento #Sou Manaus, a prefeitura entra em ação para realizar esse Boi Manaus, que será o maior de todos os tempos, em que a gente volta às origens com a Feira do Tururi”, enfatiza o secretário de Comunicação Israel Conte.

Ele garante, ainda, ampla divulgação nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Manaus que sempre anunciará em primeira mão o line-up, horários de abertura e encerramento dos portões, além de outras informações.

As celebrações iniciarão no próximo dia 12 com a Feira do Tururi que irá até o dia 20/10, sempre a partir das 18h. O Boi Manaus 2022, acontecerá nos dias 21, 22 e 23/10, a partir das 19h.

Com informações da assessoria