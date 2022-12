Prefeitura lança o Flim, Festival Literário de Manaus, com mais arte e cultura na cidade

Uma festa da literatura amazonense vai agitar o fim de ano, no meio cultural, com a realização pela Prefeitura de Manaus, do primeiro Festival Literário de Manaus (Flim), amanhã (15) e na sexta-feira (16), no teatro Gebes Medeiros (Ideal Clube). O evento promete colocar a capital amazonense na rota das festas e festivais literários do país.

“É um evento importante para nossa cidade. A cultura tem a ver com as tradições de um povo, e isso reflete na nossa sociedade, estamos potencializando mais um festival para encantar os manauaras e chamar a atenção do mundo para a nossa cidade”, destacou o prefeito David Almeida.

A coordenação do evento literário será do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), órgão auxiliar da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Em dois dias, o Flim terá mesas temáticas, vivências literárias, palestras com escritores e saraus com recitais e performances artísticas.

“O festival é totalmente gratuito e tem o intuito de promover a cultura da literatura, que é um verdadeiro instrumento de comunicação e interação social. Serão dois dias de programação e muito aprendizado”, ressaltou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, justifica que o festival vem ao encontro do esforço de formar e aprimorar o público leitor na região. “Essa necessidade faz com que o poder público municipal se junte ao esforço de ampliar o público leitor e proporcionar aos manauaras o contato com autores nacionais e locais, fazer cursos, oficinas e debater sobre vários gêneros literários”, afirmou.

Entre as palestras e vivências vão acontecer performance musical de Lucinha Cabral; performance poética: poemas “Da opção” (Alcides Werk) e “Cantiga do caboclo” (Thiago de Mello); Performance poética: poemas “Romance da moça e o peixe” (Elson Farias) e “Encontro das Águas” (Quintino Cunha); performance musical, com Daniel Ribeiro.

Segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2020 do instituto Pró-Livro, existem, no Brasil, 100 milhões de leitores, e, em Manaus, chega a 1,2 milhão, equivalente a 62% da população manauara; são considerados leitores quem leu, ao menos, um livro nos últimos três meses.

Vão participar do Flim, 20 escritores locais e nacionais, como palestrantes e debatedores nos dois dias do evento, com a participação de cinco autores nacionais e regionais ganhadores do prêmio Jabuti, o mais importante da literatura nacional: o crítico e romancista José Castello; o poeta e dramaturgo Milton Furtado; o poeta e ensaísta João de Jesus Paes Loureiro; o poeta e romancista Elson Farias, e o romancista e dramaturgo Márcio Souza.

O público de leitores e estudantes vão poder interagir nas mesas temáticas, vivências literárias e oficinas, com os escritores Marcos Frederico Krüger, José Almerindo da Rosa, Zemaria Pinto, Dori Carvalho, Jorge Bandeira, Aldisio Filgueiras, Carlos Guedelha, Cacio Ferreira, Neiza Teixeira, Thiago Roney, Lourdes Louro, Allison Leão, Suzy Freitas, e a escritora e jornalista, Leyla Leong. Além das performances lítero-musicais, com poemas e trechos de autores, como Thiago de Mello, Elson Farias e Alcides Werk.

Programação

Dia 15/12 (Quinta-feira)

Manhã

8h Credenciamento

8h30 Abertura oficial

Tenório Telles – Concultura

Alonso Oliveira – Manauscult

Marcos Apolo – SEC

David Almeida – Prefeito de Manaus

– Performance musical: Lucinha Cabral

9h às 10h – Palestra de abertura: “O universo mítico e lendário amazônico e a criação de uma literatura cosmogônica”

Palestrante: João de Jesus Paes Loureiro (Poeta e ensaísta)

Mediador: Carlos Guedelha (Professor e poeta)

– Performance poética: poemas “Da opção” (Alcides Werk) e “Cantiga do caboclo” (Thiago de Mello)

10h40 às 12h – Mesa temática 1: “A literatura no Amazonas – a presença da paisagem como expressão literária”

Debatedor 1: José Almerindo da Rosa (Professor e escritor)

Debatedor 2: Elson Farias (Poeta e romancista)

Mediadora: Lourdes Louro (Professora e escritora)

Tarde

14h às 15h – Vivência literária: “Como me tornei escritor – os livros que marcaram minha formação e a descoberta da escrita”

Interlocutor: Allison Leão (Professor e escritor)

Interlocutor: Aldisio Filgueiras (Poeta)

Mediador: Tenório Telles (Escritor e professor)

15h às 16h15 – Mesa temática 2

“A prosa de ficção no Amazonas – temas e percursos”

Debatedor 1: Márcio Souza (Romancisca e dramaturgo)

Debatedor 2: Elson Farias (Poeta e romancista)

Mediador: Dori Carvalho (Professor e poeta)

16h15 às 17h15 – Vivência Literária: “Como me tornei escritor – os livros que marcaram minha formação e a descoberta da escrita”

Interlocutor: João de Jesus Paes Loureiro (Poeta e ensaísta)

Interlocutora: Leyla Leong (Escritora e jornalista)

Mediadora: Neiza Teixeira (Filósofa e editora)

17h15 – Performance poética: poemas “Romance da moça e o peixe” (Elson Farias) e “Encontro das águas” (Quintino Cunha)

17h30 – Encerramento

Dia 16/12 (Sexta-feira)

Manhã

9h às 10h – Mesa temática 3

“A poesia – sua presença e importância num tempo de mutações e despojado de transcendência”

Debatedor 1: Neiza Teixeira (Filósofa e escritora)

Debatedor 2: Thiago Roney (Professor e contista)

Mediador: Susy Freitas (Poeta)

10h às 11h – Oficina da palavra: “O gênero ensaístico e a crítica literária”

Debatedor 1: José Castello (Crítico e romancista)

Mediador: Tenório Telles (Escritor e professor)

– Performance poética: poemas “Como um rio” (Thiago de Mello) e “O sermão da selva” (Max Carphentier)

11 às 12h – Mesa temática 4

“O diálogo das artes – a poesia e o teatro como expressões do ser no mundo”

Debatedor 1: Mailson Furtado (Poeta e dramaturgo)

Debatedor 2: Jorge Bandeira (Ator e dramaturgo)

Mediador: Cacio Ferreira (Professor e ensaísta)

Tarde

14h às 15h – Mesa temática 5

“A presença modernista na literatura do Amazonas – temas, autores e o debate sobre atualização estética”

Debatedor 1: Marcos Frederico Krüger (Professor e ensaísta)

Debatedor 2: Lourdes Louro (Professora e ensaísta)

Mediador: Carlos Guedelha (Professor e poeta)

15h às 16h15 – Oficina da palavra: “O gênero poético e seu processo criativo”

Interlocutor 1: Mailson Furtado (Poeta e dramaturgo)

Interlocutor 2: Zemaria Pinto (Poeta e ensaísta)

Mediador: Cacio Ferreira (Professor e escritor)

16h15 às 17h15 – Palestra de encerramento: “Literatura e sociedade – a leitura e o senso estético como fundamento da subjetividade e da formação intelectual”

Palestrante: José Castello (Crítico e romancista)

Mediador: Thiago Roney (Professor e contista)

17h15 – Performance musical: Daniel Ribeiro

17h30 – Encerramento

