Prefeitura lança editais de patrocínio do festival #SouManaus Passo a Paço 2022

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) abriu o “Edital de Patrocínio nº 010/2022” e o “Edital de Chamada Pública Para Cota/Patrocínio do festival Passo a Paço nº 011/2022”, publicados no dia 26, no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.392, caderno de número 1. O evento acontecerá nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro deste ano, no centro histórico de Manaus.

O “Edital de Patrocínio nº 010/2022” estará recebendo propostas de patrocínio, por cota e fornecimento exclusivo de bebidas para a realização do festival “#SouManaus Passo a Paço 2022”.

O edital dispõe sobre a seleção de empresa parceira que manifeste interesse em colaborar com a Manauscult na realização do festival “#SouManaus Passo a Paço 2022”, com aporte financeiro, ficando estipulado a contrapartida na exclusividade do fornecimento de bebidas (cerveja, refrigerante, sucos de fruta e água mineral) e exploração publicitária da marca e logomarca do patrocinador, em conformidade com as exigências estipuladas no edital. No último dia do festival, 6 de setembro, fica vedado o fornecimento para comercialização de bebida alcoólica, uma vez que o público presente no festival será infantil e gospel.

Os interessados deverão protocolar a inscrição até o dia 25 de agosto de 2022, improrrogavelmente, no protocolo da sede da Manauscult, no Les Artistes Café Teatro, na avenida 7 de Setembro, nº 377, no Centro, zona Sul, no horário das 8h às 12h, com toda a documentação relacionada no item 2.2 do edital, devidamente lacrada, envelopada e identificada.

As propostas deverão ser constituídas obrigatoriamente pelas seguintes documentações: Ficha de Inscrição, Proposta Comercial e outros documentos complementares que possam agregar valor à proposta.

O “Edital de Chamada Pública para Cota/Patrocínio do festival Passo a Paço nº 011/2022” dispõe sobre a chamada pública para a seleção de propostas visando à concessão de apoio por empresa(s) patrocinadora(s) visando à conjugação de esforços para a realização do festival “#SouManaus Passo a Paço 2022”, por meio de cotas de patrocínio de valores, em conjunto ou separadamente, nos termos estabelecidos no edital.

O edital tem por objeto selecionar, de acordo com os critérios estabelecidos, pessoa jurídica, patrocinadora que manifeste interesse em colaborar com a Manauscult na realização do festival. As empresas selecionadas celebrarão termo de patrocínio com a Manauscult, no qual constará, especificamente, a forma de inserção do(s) nome(s) e/ou marca(s) de cada patrocinador nos materiais relacionados à promoção, divulgação e programação do festival, bem como as demais contrapartidas estabelecidas entre as partes para a viabilização do pretendido patrocínio.

Os interessados deverão protocolar sua inscrição até o dia 25 de agosto, improrrogavelmente, no protocolo do prédio da sede da Manauscult, no Les Artistes Café Teatro, na avenida 7 de Setembro, nº 377, no Centro, zona Sul, no horário das 8h às 12h, com o envio da Ficha de Inscrição, e toda documentação relacionada no item 10.1 do edital.

Os editais e os anexos estão disponíveis para consulta na aba “editais” no site da Manauscult, no endereço: manauscult.manaus.am.gov.br.

Com informações da Manauscult