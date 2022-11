Prefeitura inicia reuniões para coletar sugestões sobre o edital cultural Paulo Gustavo

A Prefeitura de Manaus, via Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), dá início às reuniões setoriais de oito segmentos artísticos para tratar do edital da Lei Paulo Gustavo, hoje (22), às 18h, depois de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que derruba a Medida Provisória do governo que impedia pagamentos ainda neste ano.

As reuniões setoriais vão ser realizadas na sede do Concultura, no Palácio Rio Branco, na avenida 7 de Setembro, praça Dom Pedro II, Centro, nos dias e horários definidos:

22/11- Dança (18h)

23/11- Cultura popular (14h) e música (18h)

29/11- Cultura étnica (14h) e audiovisual (18h)

1/12- Literatura (14h) e visuais (18h)

6/12- Teatro e circo (18h)

O presidente do Concultura, Tenório Telles, reforça a importância da participação dos artistas de todos os segmentos. “Haja vista o tempo curto depois da decisão do STF, é cumprir no tempo mínimo as audiências públicas com os artistas locais para elaborarmos os editais da Prefeitura de Manaus, regulamentando os critérios de participação dentro do que prevê a lei federal”.

Sugestões

O Concultura providenciou a participação da reunião presencial em sua sede no Centro, e, também, a coleta de sugestões por meio virtual via formulário postado no portal do Concultura: https://concultura.manaus.am.gov.br/.

Com informações do Concultura