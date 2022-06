Prefeitura e Sebrae ofertam 180 vagas de ‘Elaboração de Projetos’ para artistas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AM), abriu ontem (7), as inscrições para 180 vagas gratuitas no curso de “Elaboração de projetos para captação de recursos”, destinado a artistas manauaras. As inscrições ficarão abertas até as 23h59, do dia 10/6.

Os interessados no curso devem acessar o site manauscult.manaus.am.gov.br ou abrir diretamente o link https://forms.gle/17f3G1cJ3fxnuJmX8 e preencher o formulário disponível para realizar a pré-inscrição. Os cursos serão realizados presencialmente na sede do Sebrae, localizado na avenida Leonardo Malcher, nº 924, Centro, e acontecerá no período de 20 a 23/6 e de 27 a 30/6.

A iniciativa faz parte do Programa Municipal de Formação Artístico e Cultural (Promfac), que busca ofertar capacitação e qualificação profissional para os artistas, agentes e produtores culturais residentes em Manaus, atuantes nos diversos segmentos da arte.

As 180 vagas serão divididas em seis turmas de 30 pessoas. O preenchimento do formulário garante a inscrição desde que haja vagas disponíveis.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, destaca que a qualificação da classe artística e o fortalecimento da economia criativa são prioridades na gestão do prefeito David Almeida. E que o curso busca qualificar os artistas para participarem do novo edital de cultura da prefeitura, que será lançado ainda este mês.

“Lançaremos neste mês o novo edital de apoio à classe artística, o Edital Thiago de Mello, e a partir desse curso poderemos formar, qualificar e aprimorar o conhecimento dos artistas, para que eles possam pleitear não somente os editais de cultura da Manauscult, mas de diversos órgãos no país. Além disso, nessa edição, atendendo pedidos dos artistas, estamos ofertando o curso em todos os turnos, matutino, vespertino e noturno” explicou Oliveira.

A superintendente do Sebrae no Amazonas, Lamisse Said Cavalcanti, ressaltou a importância da parceria entre as instituições e disse que a iniciativa fortalece ainda mais a classe artística da cidade.

“A parceria do Sebrae Amazonas com a Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, é relevante por apoiar, incentivar e fortalecer a classe artística, que foi fortemente afetada na pandemia da Covid-19. A economia criativa gera empregos e renda e tem um público cada vez mais amplo de micro e pequenos empreendedores, que vai se beneficiar dos conhecimentos que iremos oferecer na área”, salientou Cavalcanti.

Promfac

O Promfac é um programa de articulação que pretende oferecer formação na área cultural, por meio de oficinas, cursos, workshops, debates e palestras, proporcionando aos artistas, produtores, agentes e gestores culturais, conhecimentos tecnológicos, socioeducativos, e de formação integral, desenvolvendo não apenas competências e habilidades para ingressar no mercado de trabalho, mas, também, para a criação e o fortalecimento de um nicho de mercado cultural na cidade, com vistas a colaborar significativamente para o desenvolvimento econômico e social da região, por meio da produção de projetos culturais dentro da sua pluralidade de linguagens e segmentos artísticos.

Cronograma dos cursos

– Turma 1 – De 20 a 23/6 (9h às 12h)

– Turma 2 – De 20 a 23/6 (13h às 17h)

– Turma 3 – De 20 a 23/6 (18h às 22h)

– Turma 4 – De 27 a 30/6 (9h às 12h)

– Turma 5 – De 27 a 30/6 (13h às 17h)

– Turma 6 – De 27 a 30/6 (18h às 22h)

Com informações da Manauscult