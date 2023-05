Prefeitura divulga resultado do edital de apoio a grupos do Festival Folclórico do Amazonas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultural, Turismo e Eventos (Manauscult), divulgou hoje (21), o resultado final do edital n° 004/2023, que destina apoio financeiro de quase R$ 1,2 milhão aos grupos das categorias Bronze, Prata e Bumbás Ouro Master A, que se apresentarão no 65° Festival Folclórico do Amazonas, a ser realizado no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), na zona Sul, de 11 a 25/6.

O resultado, publicado na edição 5.589, do Diário Oficial do Município (DOM), também pode ser consultado na aba “editais” do portal da Manauscult no endereço https://manauscult.manaus.am.gov.br.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, conta que para este ano o festival folclórico terá uma programação diferenciada. “Este ano, a população pode esperar o melhor festival dos últimos tempos. Estamos investindo forte no folclore, na cultura em geral; fizemos um reajuste no valor do repasse às danças, o segundo da gestão David Almeida”, pontuou.

De acordo com o titular da Manauscult, nos próximos dias, será feito o sorteio da ordem de apresentação das danças. “Mas, o que quero destacar aqui, é que atendemos todos os pleitos do segmento. Pediram coxia, para que as danças possam se organizar antes de entrar na arena e, também, uma atração nacional para abrir o festival. Vamos atender todos os pedidos”, concluiu Osvaldo Cardoso.

No dia 11/6 população vai contar com a atração nacional JM Puxado e banda, na abertura do festival, que se apresentará gratuitamente antes da apresentação dos grupos folclóricos.

Ao todo, 78 grupos de danças como quadrilhas, cirandas, entre outros, representados por suas respectivas ligas ou associações, foram contemplados, sendo 45 da Categoria Prata e 30 da Categoria Bronze. Além deles, os bois-bumbás Galante, Garanhão e Corre Campo também receberão apoio, totalizando 78 grupos contemplados pelo edital.

A partir desse resultado, a Manauscult vai iniciar a formalização do processo de repasse do fomento, que passa pela elaboração do termo de colaboração, atualização de certidões, parecer técnico, dotação orçamentária, parecer jurídico e, por fim, assinatura do termo para recebimento do recurso.

O festival

O 65° Festival Folclórico do Amazonas inicia no dia 11/6, no CCPA, das 19h às 23h. Na abertura, o cantor JM Puxado vai se apresentar gratuitamente. O evento conta também com feira gastronômica, feira de artesanato e espaço kids. A programação completa será disponibilizada, na próxima semana, no portal da Manauscult.

Histórico

Desde 1957, o Festival Folclórico do Amazonas reúne as manifestações folclóricas presentes nos bairros de Manaus e tem a participação especial dos bois Corre-Campo, Garanhão e Galante.

O festival, inicialmente, acontecia no centro de Manaus, onde hoje está localizado o Colégio Militar. Após 1979, com a instalação do colégio, ele foi realizado no parque Amazonense, no estádio da Colina e no antigo estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão.

Mas foi na praça Francisco Pereira da Silva, mais conhecida como “bola da Suframa”, que o evento ganhou força e se tornou ainda mais conhecido na cidade.

Este é o segundo ano, na gestão David Almeida, que os grupos farão suas apresentações no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), berço tradicional do folclore.

Com informações da Manauscult