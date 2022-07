Prefeitura divulga campeões do Festival Folclórico do AM; público superou 100 mil pessoas

Vinte e seis grupos folclóricos foram declarados campeões do 64° Festival Folclórico do Amazonas, promovido pela Prefeitura de Manaus em parceria com o governo do Amazonas, nas nove modalidades da categoria Bronze, nove da categoria Prata e oito do grupo de Acesso. A apuração que iniciou às 14h de ontem (2), finalizou hoje (3) às 00h47, na sala multiuso do Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), localizado na avenida Sete de Setembro, no Centro, com a presença dos presidentes dos grupos folclóricos e danças.

A solenidade de apuração das notas foi aberta pelo diretor de cultura da Manauscult, Jonathas Ribeiro, seguido pelo representante da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Amazonas (OAB/AM), Fernando Simões, e finalizada pelo diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira.

“Estamos muito felizes com resultado do festival, por determinação do prefeito David Almeida resgatamos o folclore em nossa cidade, e, por isso, realizamos o 64° Festival Folclórico do Amazonas, que reuniu um público de 100 mil pessoas em 14 dias de evento. Conseguimos concluir de forma satisfatória o reajuste financeiro das danças, reunir diversas secretarias, do estado e do município, para que pudéssemos realizar o festival folclórico com êxito e sucesso” afirmou Alonso Oliveira.

Os envelopes foram abertos, conforme regulamento, contendo as notas dos cinco jurados responsáveis pela avaliação da apresentação dos 72 grupos folclóricos que integraram a programação no período de 12 a 23 de junho, no Centro Cultural Povos da Amazônia, além das 29 danças do grupo de Acesso. Das 72 apresentações previstas das categorias bronze e prata, duas não ocorreram porque não conveniaram com a Manauscult.

Com a apresentação comprometida por causa da chuva, a dança Cabras do Capitão Rufino, amparada pelo Regulamento do Festival Folclórico do Amazonas, não teve suas notas contabilizadas e pelo regulamento a mesma permanece no grupo prata.

Os grupos vencedores da categoria de Acesso sobem para a categoria Bronze, as danças vencedoras da Bronze sobem para a categoria Prata no próximo festival e os campões da categoria Prata sobem para a Ouro, que é realizada pelo governo do Amazonas. Para ser considerado campeão, a exigência era que o grupo tivesse pontuação mínima de 70% dos itens avaliados, segundo o regulamento.

Durante 14 dias, aproximadamente quatro mil brincantes se apresentaram para um público de mais de 100 mil pessoas.

Resultado Final – Acesso, Bronze e Prata

Categoria BRONZE – Primeiros lugares de cada modalidade

Quadrilha de Duelos: Anjos Bandidos Show

Quadrilha Cômica: Bagaceiras na Roça

Quadrilha Tradicional: Coração de São João

Quadrilha Alternativa: Hit Dance

Dança internacional: Rancho Luso Brasileiro

Dança Nacional: Xote da Carolina

Dança Nordestina: Cangaceiros de Asa Branca

Ciranda: Império da Compensa

Tribo: Muras

Categoria PRATA – Primeiros lugares de cada modalidade

Quadrilha Tradicional:Manto Azul

Dança Internacional: Odalic

Cacetinho: Jurupixuna

Dança Nordestina: Cangaceiros de Lampeão

Ciranda: Independente do Coroado

Tribo: Barés

Quadrilha Cômica: Garotas da Noite

Quadrilha de Duelo: Pistoleiros na Roça

Dança Nacional: Café da Redenção

Grupo de Acesso – Primeiros lugares de cada modalidade

Ciranda: Ciranda da Betânia

Quadrilha Tradicional: Fogueira Ardente

Dança Alternativa: Tsunami na Roça

Dança Regional: Simetria Norte

Quadrilha Cômica: Escolinha na Roça

Dança Nordestina: Pisada no Sertão

Cacetinho: Belo Horizonte

Quadrilha De Duelo: Renascer

Com informações da Manauscult