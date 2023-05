Prefeitura de Manaus realiza hoje ‘Circuito Mojubá Afro-Amazônico’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em apoio ao Instituto Ganga Zumba e Movimento Negro e Afro-Religioso, realiza, neste sábado, 27/5, a partir das 16h, o “Circuito Mojubá Afro-Amazônico”, programação que reunirá gastronomia, artesanato, feira de livros e rodas de conversas. O evento gratuito será realizado no estacionamento do Museu da Cidade de Manaus (Muma), na avenida 7 de Setembro, centro histórico.

A celebração tem o objetivo de fomentar políticas públicas culturais para povos e comunidades tradicionais e movimento negro e, também, combater os vários tipos de racismo e intolerância religiosa.

O evento é alusivo à data 24 de maio, uma das mais importantes para o Amazonas, porque, neste dia, em 1884, os escravos negros foram libertados no município, dois meses antes da abolição da escravidão no Amazonas e quatro anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Manaus, no entanto, foi a segunda cidade brasileira a abolir a escravidão.

Programação

16h – Abertura: Hino Nacional e Coral Afro

16h20 – Roda de conversa: Liberdade, Liberdade

17h20 – Maracatu

17h40 – Acervo e biografias da Amazônia

18h – Apresentação de capoeira Instituto Afro Cultural

18h20 – Homenagens e atendimento à imprensa

19h – Tambor de Crioula

19h – Escola de Samba É o Amor

20h – Mara Lima

21h10 – Papo de Preto, Gabriel Lima, Alaíde Negão

22h20 – Couro Velho

23h10 – Encerramento