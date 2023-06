Prefeitura de Manaus promove exposição ‘Amazônia Emoldurada’ no shopping Ponta Negra

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), promove, de 2 a 18/6, a “Exposição Amazônia Emoldurada”, do artista plástico Alessandro Oliveira, no piso L2 do shopping Ponta Negra, localizado na avenida Coronel Teixeira, zona Oeste da capital. Idealizada pelo departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc) da Semtepi, a exposição visa criar um ambiente de negócios a partir do artesanato.

De acordo com a diretora do departamento, Silvia Jane, a iniciativa também visa encontrar novos talentos na cidade.

“Estamos promovendo uma exposição e contamos com o apoio de todos que possam valorizar a cultura local, o empreendedorismo, as técnicas culturais e principalmente o material que esses artesãos utilizam para expor e vender os seus produtos. Então essa é uma oportunidade para gerar renda, emprego e incentivar a economia criativa da região. Eu convido a todos para prestigiar este grande evento”, destacou.

Ao longo de duas semanas, a exposição vai exibir 12 quadros que contemplam adereços indígenas que estarão disponíveis para venda.

Segundo o artista indígena e autor das obras, Alessandro Oliveira, a Amazônia é a maior incentivadora para inspiração de suas artes. Os desenhos estão emoldurados em MDF (Medium Density Fiberboard, que traduzido para o português, quer dizer chapa de fibra de madeira de média densidade) com vidro.

“Todas as peças estão à venda e nessas molduras eu mostro um pouco do meu trabalho. A minha maior inspiração é a nossa Amazônia e o Festival de Parintins que acontece todos os anos. Convido todos a virem prestigiar esse grande momento importante para mim e para nossa cultura. Agradeço a Prefeitura de Manaus pela oportunidade”, frisou Alessandro.

Sobre o artista

Alessandro Costa de Oliveira tem 40 anos, é natural de Parintins (AM) e trabalha como artesão, figurinista, decorador e artista plástico. Iniciou sua jornada no mundo artístico aos 16 anos, na escola de artes Irmão Miguel de Pascale. Em 2019, assinou contrato como decorador de carros alegóricos para o carnaval de São de Paulo. Atualmente, Alessandro trabalha na criação de figurinos individuais para o festival folclórico de Parintins.