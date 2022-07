Prefeitura de Manaus avança em mais uma etapa da criação do Plano Municipal de Cultura

A Prefeitura de Manaus coordena, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), mais uma reunião do grupo de trabalho do Plano Municipal de Cultura (PMC) hoje (25), no Casarão da Inovação Cassina, Centro.

As reuniões do grupo iniciaram em abril deste ano com audiências públicas, ouvindo artistas e representantes setoriais de oito segmentos artísticos, e mais três setores culturais da cidade de Manaus.

O diretor-presidente do Concultura, Tenório Telles, abriu a reunião de trabalho reafirmando os esforços para a entrega do plano para a aprovação da Câmara Municipal de Manaus (CMM), ainda este ano.

“Herdamos o desafio de realizar esse plano, que tem um atraso de 16 anos, deixando Manaus fora dos benefícios e investimentos federais do Sistema Nacional de Cultura”, ressaltou.

Telles lembrou que o atraso se dá também com a ineficiência do Fundo Municipal de Cultura por conta da Lei Incentivo atual, por isso está sendo reelaborada, via Concultura e Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef).

“A gestão do prefeito David Almeida vai colocar Manaus em uma importante posição no setor, e alinhá-la ao Sistema Nacional de Cultura, propiciando maior autonomia na gestão cultural”, aponta Telles.

A coordenação dos trabalhos do grupo está sendo presidida pelo vice-presidente do Concultura, Neilo Batista, que explica a fase atual do PMC, que já elaborou missão, visão e valores, além da definição dos desafios e oportunidades, diretrizes e oportunidades.

“Estamos trabalhando os eixos estratégicos e nas próximas reuniões vamos definir os objetivos e metas, depois especificar as ações culturais sugeridas nas reuniões setoriais”, disse.

Batista destacou o empenho dos conselheiros que têm dedicado muito do seu tempo e expertise, além da mobilização dos seus segmentos artísticos. A fase final do plano será as definições dos resultados a alcançar, seus impactos, indicadores e modelo de gestão.

Até o final de agosto o PMC será encaminhado à CMM que terá seus prazos regimentais para realizar audiências públicas e colocá-la em pauta para votação, e finalmente ser sancionado pelo prefeito David Almeida.

Com informações do Concultura