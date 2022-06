Prefeitura capacita artistas indígenas na elaboração de projetos para concorrer a editais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e o Conselho Municipal de Cultura (Concultura), realizou hoje (15), o curso “Elaboração e Criação de Projetos”, direcionado a artistas indígenas, e aconteceu no anexo do Escritório do Empreendedor, Centro.

A terceira edição do curso teve como público-alvo artistas indígenas da capital, que pretendem submeter projetos nos editais “Thiago de Mello” e “Manaus faz Cultura”, ofertados pela Prefeitura de Manaus. Ao todo, 21 participantes acompanharam as atividades ministradas pela advogada, empreendedora e chefe de planejamento da Semtepi, Ana Paula Patrocínio.

“Nessa turma temos mais de 20 participantes, sendo que apenas dois deles já submeteram projetos nos editais. Vamos repassar o conteúdo de forma bem prática, para que consigam esclarecer todas as dúvidas referentes a esse procedimento, e alcançar bons resultados na hora de apresentar os projetos”, explicou a palestrante.

Entre as atividades, os alunos especificaram cada ponto dos futuros projetos, descrevendo o planejamento orçamentário, direcionamento e público-alvo, além do cronograma de execuções. Para o artista indígena Raoni Souza, cursos como esse contribuem para o crescimento profissional.

“Agradeço à Prefeitura de Manaus pela oportunidade. Esse curso vai ajudar muito na elaboração dos meus projetos, e vamos conseguir uma adesão maior para o nosso trabalho. O melhor de tudo, é que foi gratuito”, destacou o participante.

