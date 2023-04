Prefeitura apresenta novas políticas de incentivo à cultura em Manaus à comitiva do Minc

Gestores e equipes técnicas da Prefeitura de Manaus apresentaram hoje (26), os planos de ação da gestão municipal e resultados alcançados da política cultural à comitiva oficial do Ministério da Cultura (Minc).

A recepção e apresentação foram feitas pelos presidentes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso, e do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Tenório Telles.

O presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, deu as boas-vindas aos diretores do Minc. “É um prazer recebê-los em nossa cidade, em nosso seminário. A partir de agora, vamos fortalecer essa parceria com o Ministério da Cultura, para levar cultura e arte às zonas mais longínquas do centro urbano da cidade, a partir do projeto Cultura Itinerante”, disse.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, fez a apresentação aos diretores da iniciativa do Observatório Paulo Gustavo, um espaço que será disponibilizado aos artistas e produtores para a elaboração e inscrição de seus projetos em editais.

A diretoria do Minc, liderada pela secretária dos Comitês de Cultura, Roberta Cristina Martins, acompanhada do diretor do Sistema Nacional de Cultura, Lindivaldo Oliveira Leite Junior, a coordenadora-geral do Sistema Nacional de Cultura, Micaela da Costa Zeferino, e o coordenador-geral dos Comitês de Cultura, Xaui Peixoto Torres Azevedo, apresentaram as ações de suas pastas e abriram portas para contribuir e potencializar os planos e ações da Prefeitura de Manaus.

Os diretores do Minc almoçaram com os presidentes da Manauscult e do Concultura, quando conheceram e apreciaram uma mostra da cultura gastronômica amazônida. No final da visita, a comitiva ganhou presentes de livros de autores locais, além de obras de arte dos artistas indígenas amazonenses.

Os diretores do Minc palestram hoje (27) e amanhã (28), no 1º Seminário Municipal de Cultura, com o tema “O Futuro das Políticas Culturais numa Cidade de Matriz Plural, no Palacete Provincial, praça Heliodoro Balbi, Centro.

Com informações do Concultura e Manauscult