Prefeitura apoia oficinas indígenas de ecojoias e culinária com edital Manaus Faz Cultura

Duas oficinas com as culturas indígenas Sateré-Mawé e Kokama apoiadas pela Prefeitura de Manaus, movimentam as comunidades das zonas Norte e Sul, neste mês de março, por meio do edital Manaus Faz Cultura (MFC), coordenado pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

As oficinas são realizadas pelos proponentes como é o caso da designer de moda Val França Kokama, na zona Norte; na comunidade Mura, no Parque das Laranjeiras, e Apurinã, no Monte das Oliveiras; e da chef Clarinda Maria Alves Sateré-Mawé, no restaurante indígena Biatuwi, no Centro.

Durante a abertura da oficina de culinária Sateré-Mawé, o vice-presidente do Concultura, Neilo Batista, ressaltou a valorização das culturas dos povos originários na gestão do prefeito David Almeida, desde o início da sua administração, com a criação do Memorial Aldeia da Memória Indígena de Manaus, estruturado na Praça Dom Pedro II, no antigo cemitério indígena.

“São propostas como esta da culinária Indígena apresentada ao edital Manaus Faz Cultura, de sensibilização que atuam fortemente no fortalecimento de nossa memória ancestral”, disse Batista.

O diretor de Cultura, Carlos Guedelha, lembrou da nova política cultural implantada na gestão atual voltada as áreas periféricas da capital e na força da cultura dos povos originários na capital. “Novos editais serão lançados em breve como o MFC 2023, e está em aberto, ainda, os Prêmios Literários Cidade de Manaus, como oportunidades que não podem ser perdidas”, alertou Guedelha.

Ecojoias

A oficina de artesanato com materiais da floresta como fibra de tucum, juta e sementes, reuniu 12 mulheres indígenas da comunidade Mura que possui 30 famílias no bairro Parque das Laranjeiras. Os colares e pulseiras foram desenvolvidos pela experiente designer de moda Val França (Kokama) que repassa para as jovens e aprendizes iniciantes, noções de design que utiliza nas coleções que levam a sua marca.

Programa

O Manaus Faz Cultura realiza em todas as cinco zonas da cidade e comunidades ribeirinhas, 60 projetos artístico-culturais no valor de R$ 20 mil cada, onde artistas, professores e trabalhadores da cultura experientes, repassam seus conhecimentos para a comunidade onde estão inseridos.

O edital está inserido no Sistema de Gestão de Metas (SGM) da Prefeitura de Manaus, no item Programa de Trabalho Incentivo à Cultura, atendendo aos compromissos de campanha do prefeito David Almeida, no Plano de Governo, nos itens 248 – Aproximar a arte e cultura dos bairros em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Bem como, nos compromissos registrados pelo Portal G1 (17): Criar o programa “Cultura Itinerante”. Entre as ações estão a realização de oficinas de arte nas comunidades e a busca de novos talentos.

Essas ações ajudam a fortalecer o processo cultural na cidade de Manaus, gerando oportunidades de trabalho e renda para os artistas, ao mesmo tempo em que contribui para formar novos talentos.

Com informações do Concultura