Prefeitura abre consulta pública on-line da minuta do edital de cultura ‘Thiago de Mello’

A Prefeitura de Manaus abriu, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), uma consulta pública on-line da minuta do edital de cultura “Concurso Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello”, desde a última sexta-feira (22). A minuta e os formulários de inscrição do edital estão disponíveis na aba “formulários” do site manauscult.manaus.am.gov.br.

Os interessados deverão encaminhar as suas contribuições, propostas e manifestações para modificações do edital até o próximo sábado (30), ao e-mail editalthiagodemello2022@gmail.com.

Os objetivos da consulta pública são apresentar e debater melhorias para os editais de fomento à cultura, potencializar as atividades culturais e ampliar as políticas públicas para novas expressões artístico-culturais. O novo edital de cultura é dividido para artistas e profissionais da cultura e para novos talentos, e pretende premiar projetos voltados aos segmentos das artes e cultura.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, o edital pretende fomentar as atividades artístico-culturais em Manaus, por meio do estímulo à produção, formação e difusão cultural.

“O corpo técnico da Diretoria de Cultura da Manauscult estará analisando todas as sugestões e propostas, dentro das possibilidades legais e de interesse público. Serão atendidas para melhoria do edital e posteriormente o lançamento oficial pelo prefeito David Almeida. Estamos sempre buscando ouvir as demandas da classe artística da cidade, então, não deixe de participar e contribuir com o aperfeiçoamento das políticas públicas culturais”, disse.

No Edital Thiago de Mello, artistas e profissionais da cultura têm dotação orçamentária de R$ 1,6 milhão e premiação de até 55 projetos culturais, nos nove segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais, teatro e música. Poderão participar desse edital pessoas físicas ou jurídicas, com trajetória documentada e que já tenham realizado, no mínimo, duas produções na área da cultura e que estejam comprovadas em portfólio.

Já o Edital Thiago de Mello – Novos Talentos tem dotação orçamentária de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e irá premiar até 88 projetos culturais de novos talentos da cultura, nos nove segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais, teatro e música.

Poderão participar deste edital, artistas e profissionais da cultura, pessoa física ou jurídica, cujo desenvolvimento de sua trajetória seja emergente e que já tenham realizado, no mínimo, uma produção na área da cultura.

Os projetos deverão ser realizados no município de Manaus, incluindo aqueles que visam à promoção de formação dos artistas e produtores culturais manauenses. E todas as atividades decorrentes da realização dos projetos contemplados no edital deverão ser oferecidas gratuitamente à população.

Homenagem

O novo edital de apoio à classe artística leva o nome do poeta amazonense Amadeu Thiago de Mello. Nascido em Barreirinha, o artista conquistou reconhecimento nacional e internacional, tornando-se um dos mais expressivos poetas contemporâneos do país. É autor de livros reconhecidos mundialmente, como “Faz escuro, mas eu canto”, “Silêncio e palavra”, “Manaus, amor e memória”, entre outros.

Além de escritor, exerceu o jornalismo e serviu no Itamaraty como adido cultural no Chile, onde cultivou uma grande amizade com Pablo Neruda e Salvador Allende.

O Museu da Cidade de Manaus (Muma), localizado no centro histórico, possui uma exposição permanente em homenagem ao poeta. Amadeu Thiago de Mello faleceu no dia 14 de janeiro de 2022, aos 95 anos, de causas naturais.

Com informações da Manauscult