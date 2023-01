Prefeito, em exercício, Caio André recebe a Kamélia neste sábado e abre oficialmente o Carnaval 2023

O prefeito de Manaus, em exercício, presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André, e a diretora-presidente, em exercício, da ManausCult, Oreni Braga, recepcionarão neste sábado, 7/1, às 20h, a boneca Kamélia, que abre oficialmente o Carnaval 2023.

A chegada ocorrerá no hall da área de desembarque do aeroporto Internacional Eduardo Gomes e depois seguirá, em carreata, para o tradicional “Baile da Chegada”, no Olímpico Clube. A coletiva de imprensa ocorrerá após o desembarque.

A tradição de começar o Carnaval de Manaus com a chegada da Kamélia começou em 1955, mas, somente em 1958, a boneca recebeu pela primeira vez em cerimônia oficial a chave da cidade durante sua chegada, que é considerada patrimônio cultural imaterial do Estado do Amazonas e ocorre há mais de 80 anos.

*Com informações da assessoria