Paul McCartney quase é atropelado ao tentar recriar cena icônica dos Beatles para filme

Cantor foi surpreendido por um carro, que não freou para o cantor atravessar a rua

Paul McCartney foi tentar recriar a famosa travessia da faixa de pedestres da Abbey Road, presente na capa do penúltimo álbum de estúdio dos Beatles, e quase se deu mal.

Em vídeo publicado pelo perfil do estúdio Abbey Road, que viralizou nas redes sociais, McCartney é surpreendido por um carro, que não freia para o cantor atravessar a rua. O beatle é obrigado a desviar e acelerar o passo ao pisar na faixa, para não ser atropelado. Ele atravessa aos risos, mas sem esconder o susto.

A cena cômica ultrapassou 2,6 milhões de visualizações no Twitter, e foi feita para promover um trabalho de sua filha Mary.

Paul retornou ao local de uma das imagens mais icônicas do Beatles para o documentário “Se Estas Paredes Cantassem”, sobre o estúdio Abbey Road, que foi dirigido por Mary McCartney para a plataforma Disney+.

A filha de Paul nasceu durante a gravação do célebre álbum de 1968 dos Beatles e engatinhou pelo estúdio em seus primeiros dias de vida. Além do pai, ela entrevistou outros roqueiros ilustres para o filme, como Elton John, Jimmy Page (do Led Zeppelin), Roger Waters e David Gilmour (do Pink Floyd), Noel e Liam Gallagher (do Oasis), e até o compositor John Williams (da trilha de “Star Wars”), registrando histórias de suas gravações mais famosas no local.

Lançado no mês passado, o filme pode ser visto na Disney+.

Com informações do Pipoca Moderna