Parque Municipal do Idoso realizará 18ª edição da tradicional festa ‘Parque na Roça’

Diversão e alegria não faltarão no tradicional “Parque na Roça”, evento que acontece Parque Municipal do Idoso (PMI). A 18ª edição acontece na próxima sexta-feira (26), das 15h às 21h, no ginásio do PMI, localizado na rua Rio Mar, nº 1.324, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da cidade, com entrada gratuita.

A festa contará com apresentações de danças folclóricas ensaiadas pelos idosos frequentadores do PMI como: Bonecas de São João, Carimbó, Tipiti e Tribo. Além de uma variedade de comidas típicas, a programação garante muito forró arrasta-pé, com a Banda Delivery, e mistura de ritmos, com a banda “Uns e Outros”, e do DJ Marlon Mascarenhas.

“O Parque na Roça é uma das diversas atividades que fazem com que os idosos se mantenham em ação, dispostos e felizes. Os eventos proporcionam muita descontração por meio da música e da dança, mostrando que a alegria e a vitalidade dos idosos são como combustíveis para um envelhecimento saudável, pois, além de ajudar no bem-estar físico, social e mental, isso traz uma melhora significativa no convívio social”, destaca a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

O festejo que há 18 anos leva cultura e diversão para o público da terceira idade, estava programada para acontecer em junho, mas, por medidas de segurança contra a Covid-19, precisou ser adiada.

Frequentadora do Parque há 8 anos, Luzia Noronha, 76, conta que estava com receio de não acontecer a festa este ano. “Nos reunimos com a administração e pedimos que não deixassem de fazer, nem que fosse em setembro, porque esse momento é muito aguardado por todos nós. São dois anos sem o nosso tradicional arraial, ainda bem que vai acontecer. Este ano, serei integrante da dança Tribo e já estamos nos preparando para o grande dia. Será uma festa linda e divertida para todos”, disse.

A gerente de eventos do PMI, Bárbara Monteiro, diz que essa festa foi um pedido dos idosos, após dois anos sem atividades. “Os últimos dois anos foram marcados por muita tristeza, nos despedimos de alguns idosos que frequentavam, foi muito difícil. Mas, a marca registrada do Parque é alegria, por isso, mesmo sendo agosto, vamos realizar o pedido dos protagonistas desse lugar. O nosso arraial é um momento de confraternização e alegria para os idosos usuários e da sociedade, portanto, garantimos aos participantes o conforto e a segurança, para que todos possam aproveitar ao máximo a nossa festa”, destacou.

Espaço Kids

E como para a diversão não tem idade, para a edição deste ano, a organização do evento preparou um ‘Espaço Kids’ para o público infantil, que contará com uma diversidade de brinquedos, como pula-pula, escorregador infantil para entreter e divertir a criançada presente.

Atrações Musicais

DJ Marlon Mascarenhas: 15h às 16h e 17h30 às 19h

Banda Forró Delivery: 16h às 17h30

Banda Uns e Outros: 19h às 21h

Danças

Bonecas de São João

Professora / coreógrafa: Simone Picanço – 17h40

Carimbó

Professora / coreógrafa: Almerinda Alves e Eliane Costa – 18h10

Tipiti

Professora / coreógrafa: Simone Picanço – 18h30

Tribo

Professora / coreógrafa: Almerinda Alves e Eliane Costa – 18h50

