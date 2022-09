Público aplaude abertura do #SouManaus 2022 com grandes nomes da música pop

O maior festival de artes integradas da região Norte, o “#SouManaus Passo a Paço 2022”, realizado pela Prefeitura de Manaus, visa a inclusão da capital amazonense na rota dos grandes eventos nacionais e internacionais. E assim como a receptividade do povo manauara, o palco “Tucupi” recebeu, de braços abertos, grandes nomes da atual cena pop do país. Duda Beat e Jão envolveram os corações dos fãs manauaras com as músicas cheias de romantismo, desabafos amorosos e muita energia calorosa sob um céu estrelado, na área portuária da capital amazonense.

A cantora Duda Beat, considerada carinhosamente como a “Rainha da Sofrência”, subiu ao palco com seu selo de estilo próprio e cheia de atitute. Ela destacou o sentimento de retornar à cidade de Manaus, pela segunda vez apenas este ano, e continuar recebendo tanto carinho dos fãs manauaras, no qual ela também revelou que possui uma relação muito única. E mais, ela deixa um aviso que quer voltar o quanto antes.

“Que massa estar aqui mais uma vez. Eu sempre fico muito emocionada, muito feliz, é muito especial a troca. Eu sinto que é uma emoção de saudade mesmo, poxa, que bom te ver de novo, sabe? É um negócio assim muito gostoso, uma conexão muito gostosa. Eu sinto que os meus fãs são os meus grandes amigos, é um reencontro, é maravilhoso. Eu acho que o selo é tudo o que eu sou, é tudo o que ouvi na minha vida, tudo o que eu vivi. A minha música é muito real, ela é muito eu, ela é exatamente o que eu gosto. São vários ritmos porque ninguém gosta de um ritmo só. São diários ali da minha vida. Por favor me chama! Me chama que eu venho sempre, tá!”, descreveu a cantora.

O cantor Jão encerrou o primeiro dia de shows no palco “Tucupi” agitando a galera que fez questão de ficar até o final. O hit “Idiota” é um grande sucesso do cantor e fez estremecer as estruturas do Paço Da Liberdade. O artista também ressaltou que está fascinado pela cultura manauara e pretende retornar à região para conhecer as cachoeiras de Presidente Figueiredo, município localizado à aproximadamente 1 hora e 30 de Manaus.

“Os fãs manauaras são completamente loucos e incríveis! Eu já vim para cá duas ou três vezes e sempre são shows muito memoráveis e muito gostosos. Eu estava com muita saudade, porque eu não vinha desde antes da pandemia, então, estou matando a saudade e está sendo incrível. Eu sou fascinado pela cultura daqui e quero muito voltar de férias. Eu sei que tem uma cachoeira muito famosa aqui perto, em presidente Figueiredo, quero muito ir para lá, já salvei vários posts sobre essas cachoeiras (risos). Quero vir em paz e com mais tempo para poder aproveitar mais a cidade de Manaus, porque só de ver o pouquinho que eu sempre vejo já é incrível”, ressaltou o cantor.

Fã de Jão, o estudante de Marketing João Pedro Mendonça, 20 anos, descreveu o sentimento de sonho realizado após ter assistido ao show do seu artista preferido. Além disso, ele ressaltou que a cidade de Manaus está mais que preparada para receber eventos dessa dimensão que está sendo o “#SouManaus 2022”. “A sensação é única. E um evento desse tamanho é extraordinário, cada música a gente sente na pele, arrepia até.

É o que eu sempre penso: Manaus é uma cidade grande e consegue sim receber eventos desse tamanho. A gente tem infraestrutura para isso. Então, cada vez que chega mais show desse nível é perfeito para a nossa cidade”, expressou o estudante de Marketing.

Também no front stage do palco ‘Tucupi’, estava a jovem Nathalia Lydia, 19 anos, que é estudante de psicologia e manifesta muita admiração pelo trabalho da cantora Duda Beat.

“Foi um show muito lindo de ver, porque ela é uma pessoa muito iluminada, muito legal e adoro demais todos os discos dela. Faz muitos anos que eu acompanho ela e nunca pude ver os outros shows que ela vez aqui. Então, agora foi tudo poder vê-la aqui no “#SouManaus” deste ano. Eventos assim precisam continuar acontecendo, porque esse tipo de divertimento faz bem para qualidade de vida da população de Manaus”, expressou Nathalia.

E foi assim o encerramento dos emocionantes shows da cena pop nacional que passaram pelo palco ‘Tucupi’ do maior festival de artes integradas da região Norte. A programação do “#SouManaus” segue até o dia 6 de setembro, com atrações de todos os ritmos e para todos os gostos e idades.

Com informações da Semcom