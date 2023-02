Palco do Carnaboi terá apresentação de mais de 30 artistas neste fim de semana

Dando início à temporada bovina, neste sábado, 25, e domingo, 26, o Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho, o “sambódromo”, localizado no bairro Dom Pedro I, zona Centro-Oeste, recebe o Carnaboi com mais de 30 atrações dos bois Caprichoso e Garantido se revezando no palco. A festa em ritmo de toada e boi-bumbá começa às 19h e a entrada é gratuita.

Promovido pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Carnaboi, neste ano, encerra a programação carnavalesca no fim de semana após o desfile das escolas de samba. Ao mesmo tempo, antecede o Festival Folclórico de Parintins, que será realizado nos dias 30 de junho, e 1º e 2 de julho, na ilha Tupinambarana.

O secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, destaca que a mudança da data gera mais visibilidade à festa. “Neste ano, o Carnaboi realizou no fim da semana seguinte ao desfile das escolas de samba, marca um início de temporada e deixa de concorrer com os eventos carnavalescos”, avaliando o secretário, ressaltando que o calendário teve aprovação dos artistas que compuseram o circuito bovino.

“Nos dois dias de festa mais de 30 artistas terão a oportunidade de apresentar os seus trabalhos, cantar suas toadas, relembrar as antigas que marcaram a época e divulgar a agenda de ensaios que acontecem tradicionalmente, aos sábados, em Manaus e, em dias específicos, no município de Parintins”, ressalta Apolo.

Neste ano, outro diferencial foram os “Esquentas” do Carnaboi. A abertura aconteceu no dia 12 de fevereiro, durante o desfile das escolas de samba do Grupo Experimental, no Novo Aleixo, zona Norte, e, entre os dias 13 e 22, como visita dos bois-bumbás seguiram a agenda de apresentações no parque Igarapé do Mestre Chico, na Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

Confira a programação do Carnaboi:

Sábado (25/2)

19h – Espetáculo Bumbás Brilhante, Garanhão e Corre Campo

20h – Klinger Jr e Paulinho Viana

21h – PA Chaves e Márcia Novo

22h – Príncipe do Caprichoso e Fabiano Neves

23h – David Assayag, Márcia Siqueira

00h – Patrick Araújo e Marujada de Guerra

1h – Carlinhos do Boi e Carlos Batata

2h – Jr Paulain e Arlindo Neto

Domingo (26/2)

19h – Grupo Kboclos e Márcio do Boi

20h – Robson Jr e Grupo A Toada

21h – Mara Lima e Luanita Rangel

22h – Edilson Santana e Leonardo Castelo

23h – Edmundo Oran e Canto da Mata

00h – Israel Paulain e Sebastião Jr e Batucada do Garantido

1h – Tony Medeiros e Curumins da Baixa