Osvaldo Cardoso toma posse como novo diretor-presidente da Manauscult

O prefeito de Manaus, David Almeida, empossou, nesta segunda-feira, 10/4, Osvaldo Cardoso como novo diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). O evento aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus.

Cardoso assume a Manauscult com a missão de impulsionar projetos na área da cultura, turismo e eventos, garantindo mais inclusão e fomento para os trabalhadores da cultura e a toda cadeia do setor turístico da cidade. Segundo o chefe do Executivo municipal, a meta da pasta segue sendo consolidar a capital amazonense como destino turístico mais atraente do Norte do Brasil.

“Uma das áreas da prefeitura que mais avançamos foi a cultura, o turismo está avançando também, o ex-secretário Alonso entregou uma pasta muito bem organizada, muito bem estruturada e eu tenho certeza de que com a expertise, com a experiência e com a capacidade que o Osvaldo tem, ele vai continuar fazendo um bom trabalho e nós vamos buscar poder ampliar o que já foi feito nesses dois primeiros anos com relação ao turismo e também a cultura na cidade de Manaus”, afirmou Almeida.

Osvaldo Cardoso é advogado, ativista cultural e articulador político com mais de 10 anos de atuação. No segmento cultural, Cardoso inicia a gestão movimentando os segmentos folclóricos da cidade, com eventos de grande circulação de público já para o início do segundo semestre

Como primeira agenda oficial, o diretor-presidente vai a Brasília na quarta-feira, 12, em busca de recursos para fomentar projetos culturais, principalmente do segmento audiovisual e manifestações folclóricas, bem como para infraestrutura e sinalização turística da cidade.

Após seu retorno, Cardoso dará início à agenda de articulações com pautas importantes como políticas públicas culturais, respeito à pluralidade e inclusão, além da interlocução com representantes dos grupos de trabalho para acompanhamento e implementação das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2.

“As expectativas são as melhores possíveis, nós daremos início à interlocução com todas as frentes artísticas sem distinção nenhuma. A gente quer trazer a cultura para próximo da secretaria e buscar fomentos em Brasília. Eu viajo agora dia 12 a Brasília para uma agenda muito pesada e em seguida já vou a São Paulo falar com grupos econômicos que tenham interesse em investir em Manaus. Essa é a determinação do prefeito e nós viemos para fazer a diferença”, completou o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso.

Identificado com as pautas culturais, o novo gestor da Manauscult pretende trabalhar com afinco, dialogando muito com os segmentos artísticos, para fortalecer o processo cultural em Manaus, promovendo ações de fomento e gerando oportunidade de trabalho e renda para os fazedores de cultura de nossa cidade.

