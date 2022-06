Orquestra de Câmara do Amazonas comemora seus 20 anos com temporada de concertos

A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) completa 20 anos em 2022 e, para celebrar a data, uma programação de concertos gratuitos segue até novembro, com apresentações no Teatro Amazonas e no Teatro da Instalação. A temporada inicia nesta terça-feira (14/06), às 20h, com a estreia de “As Estações dos 20 anos de OCA”, no Teatro Amazonas.

O concerto inédito apresenta trechos de obras de Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla e Max Richter, tem a participação de solistas da própria orquestra e do músico Átila de Paula, no cravo e sintetizadores.

A temporada comemorativa traz estreias mundiais, maestros convidados e comprova a atuação versátil da orquestra, que tem como identidade a mistura entre a música clássica e a popular.

Composta por 11 músicos, a OCA pertence aos Corpos Artísticos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Segundo o diretor artístico e regente titular da orquestra, Marcelo de Jesus, o DNA da orquestra é não ter preconceito musical. Ele destaca que o grupo é pioneiro na execução de crossover, a junção de dois ou mais gêneros musicais.

“O primeiro concerto que abriu o leque de possibilidades musicais foi com o Raízes Caboclas. O evento ‘Rocka’, em que a orquestra tocou com uma banda de rock, clássicos do Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles, também foi um marco”, comenta o maestro.

O repertório da OCA se destaca ainda pela execução de músicas do século 20 e 21, com ênfase nos compositores minimalistas.

Espetáculos da temporada

A programação alusiva aos 20 anos da orquestra traz destaques, entre as quais a participação de maestros amazonenses convidados se dedicando a repertórios diferenciados. À frente da OCA, Átila de Paula investe na música barroca; Bruno Nascimento, na música das Américas; e Hilo Carriel, na novíssima música brasileira.

A temporada também se destaca com a apresentação de crossovers. Em julho, o espetáculo “Nossa Voz” traz Lucilene Castro, Marcia Siqueira e Aline Fagan e, em setembro, tem um tributo a Linkin Park com a OCA e a banda Bates.

Segundo o maestro Marcelo de Jesus, o auge da programação será o dia 16 de agosto, com o espetáculo “Noite Transfigurada”, que apresenta duas obras importantes dos compositores Arnold Schönberg e Dmitri Shostakovitch.

“‘Noite Transfigurada’ e ‘Sinfonia de Câmara em dó menor’ são de extrema dificuldade, exigem muita técnica e mostram a excelência dos nossos músicos”, acrescenta.

Entre as estreias mundiais, está a da obra do compositor Alexandre Guerra, “Contemplação para cordas”, além de parcerias com o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) nos “Festejos de Halloween” e no espetáculo “Solistas da Amazonas Filarmônica”.

Confira a programação

Terça, dia 14

“As Estações dos 20 anos da OCA”

20h, no Teatro Amazonas

Dia 25/06

“As Quatro Estações de Vivaldi Op.8”

19h, no Teatro da Instalação

Dias 1º e 02/07

“Nossa Voz”

19h, no Teatro Amazonas

Dia 09/07

“Bachianas”

19h, no Teatro da Instalação

Dia 16/08

“Noite Transfigurada”

20h, no Teatro Amazonas

Dia 19/08

“Noite Transfigurada”

19h, no Teatro da Instalação

Dia 31/08

“Contos de Alexandre Guerra”

20h, no Teatro Amazonas

Dia 13/09

OCA e Banda Bates no Tributo a Linkin Park

20h, no Teatro Amazonas

Dia 24/09

“Novíssima Música Brasileira para cordas”

19h, no Teatro da Instalação

Dia 29/10

Orquestra de Câmara do Amazonas e Corpo de Dança do Amazonas

20h, no Teatro Amazonas

Dia 11/11

Solistas da Amazonas Filarmônica

20h, no Teatro Amazonas

Dia 26/11

Ripper e Mehmari

19h, no Teatro da Instalação

