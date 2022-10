O “Show da Zelda” promete animar a criançada hoje, às 18h, no Teatro Manauara

A agenda cultural da criançada terá mais animação com o espetáculo “Show da Zelda”, que acontece hoje (11), véspera do Dia das Crianças, às 18h, no Teatro Manauara, onde bonecos da turma farão sua performance no palco, interagindo com os pequenos.

O “Show da Zelda” é uma montagem em parceria com a InConcert Produções, que ressalta a história de personagens reais, que moram na Fazendinha Zelda, idealizada por Andrea Lins. O projeto tem ainda um canal no YouTube.

Não é pra menos que o enredo da história do show narra as peripécias da cachorrinha Zelda, que foi adotada e levada para a fazenda da sua dona e, desde então, outros cachorros se uniram numa turma para fazer parte desta festa. Há ainda outros animais que vivem nesta fazenda encantada como o pavão Medroso, a tucana Gaia, o porquinho Bacon e o cavalo Bob. Isso sem falar das personagens Deinha e o Dexter, que agitam a fazendinha com muitas histórias divertidas que a criançada adora.

“As crianças amam as personagens da fazendinha e a própria Zelda, e isso desde 2018. Tanto que já fizemos ao todo 12 sessões do musical nos Teatros Nina Lins, Manauara e Amazonas”, conta Andrea Lins.

A Fazendinha participou ainda da 13ª edição do Festival de Teatro da Amazônia e, em 2019, também foi apresentado no Passinho, do Festival Passo a Paço, em Manaus.

Retornando com o controle da pandemia, o espetáculo terá a sessão das 18h e já está com ingressos à venda, na própria bilheteria do Teatro Manauara e também pelo https://instabio.cc/inconcertproducoes. Mais informações pelo (92) 98199-5735.

Com informações da assessoria